YORUM | Rosier’in Beşiktaş’ta kalması neden önemliydi?

Büyük bir transfer yarışının ardından yoluna Beşiktaş’ta devam etme kararı alan Rosier, siyah-beyazlılara saha içerisinde büyük katkılar sağlayabilir.

Beşiktaş, geride bıraktığımız sezonda Valentin Rosier’i Sporting Lisbon’dan kiralamış ve Fransız oyuncu da şampiyonluğa uzanan yolda her açıdan taraftarların gönlünde taht kurmuştu.

Rosier’in gösterdiği bu üstün performansla birlikte siyah-beyazlıların yanı sıra Galatasaray da transfer döneminde oyuncuyu kadrosuna katmak için ciddi girişimlerde bulunmuştu.

Ancak başarılı sağ bek, tercihini yaparken kalbinin sesini dinlemiş ve Beşiktaş’ı seçerek siyah-beyaz renklere gönül veren taraftarların gönlünü bir kez daha fethetmişti.

Bir diğer yandan da Rosier transferini sadece bu bağlamda değerlendirmek biraz haksızlık olurdu zira Fransız sağ bek, tıpkı geçen sezon olduğu gibi yeni sezonda da Sergen Yalçın’ın elini bir hayli kuvvetlendirmeye devam edecek.

Rosier’in özellikleri

Beşiktaş’ın 2020-21 sezonundaki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Rosier; tempolu bir bek görüntüsü çizmesinin yanı sıra teknik kapasitesiyle hücumda da Sergen Yalçın’ın elini kuvvetlendirmiş ve Rachid Ghezzal’la durdurulması zor bir ikili oluşturmuştu.

Başarılı ortalarının, uzun toplarının yanı sıra driplingleri ve sprintleriyle de öne çıkan Rosier, bunlara ek olarak savunmada da başarılı işlere imza atmıştı. Fransız oyuncu, Süper Lig’de geçen sezon maç başına 2.2 top çalma ile oynarken kazanılan hava toplarında da 1.3’lük bir istatistik yakalamıştı.

Rosier, yeni sezonda Beşiktaş’a neler katabilir?

Beşiktaş, Valentin Rosier transferinde ısrarcı olmasıyla birlikte kadrosuna komple bir bek oyuncusunu tekrar kazandırmış oldu.

Rachid Ghezzal transferinin de sonuca ulaşmasının yakın olduğu söylemleriyle birlikte siyah-beyazlıların Rosier transferi daha da anlam kazandı.

Rosier, geçen sezonda da kanıtladığı gibi Sergen Yalçın’ın oyun sistemine her açıdan uyan bir profile sahip. Fransız oyuncunun Sergen Yalçın’ın zamanla oturttuğu topa sahip olma oyununda da büyük bir yeri vardı.

Oyunu sağ kenardan genişleten Sergen Yalçın, Rosier’in beşli hücum hattında çizgiye yakın konumlanmasını isterken Ghezzal’i ise daha çok bir yaratıcı oyuncu olarak merkeze veya orta sahaya yakın konumlandırıyordu.

Bu rolün hakkını fazlasıyla veren Rosier; başarılı ortalarıyla, paslarıyla ve driplingleriyle siyah-beyazlıların hücum yelpazesini bir hayli genişletmişti. Başarılı sağ bek, 2020-21 sezonunda tüm kulvarlarda 37 maçta görev alırken üç gol altı asistlik bir performansa imza atmıştı.

Ayrıca Fransız oyuncunun 2020-21 sezonunda sahip olduğu maç başına 0.9 kilit pas ve 1.3 dripling istatistikleri de hücuma verdiği katkıyı gözler önüne seriyor.

Rosier, geride bıraktığımız sezonu ortalama %81.7 isabetli pas oranıyla tamamlarken maç başına 0.9 orta ve 1.7 başarılı uzun top istatistikleriyle bitirmişti.

Beklerine ofansif roller vermeyi seven Sergen Yalçın, Ghezzal’in de takıma katıldığı takdirde geride bıraktığımız sezonda ofansif anlamda oldukça iyi sonuçlar veren Rosier-Ghezzal işbirliğinden yeni sezonda da fazlasıyla faydalanabilir.

Rosier, duygusal olarak Beşiktaşlı taraftarlarla kurduğu kuvvetli bağın yanı sıra oyuncu özellikleri ve profili itibarıyla da yeni sezonda Sergen Yalçın’ın oyun planını sahada temsil eden oyuncuların başında gelmeye devam edecektir.

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