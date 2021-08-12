PSG Mbappe'ye dur demeyecek

Kylian Mbappe'nin Real Madrid ile anlaştığını öğrenen PSG yönetimi sürpriz bir karar aldı.

Lionel Messi'yi kadrosuna katarak futbol tarihinin en önemli transferlerinden birine imza atan PSG, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Kylian Mbappe'yi takımda tutma çalışmalarını sürdürse de bu konudaki umutlarını tüketmiş gibi görünüyor.

İspanyol basınına göre PSG, genç yıldızın ayrılması halinde alternatifini bile belirledi.

AS'ta yer alan habere göre Mbappe'nin kontratının sona ermesinin ardından Real Madrid'e transfer olacağını bilen PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi iddiaların aksine Mbappe'nin takımdan bu yaz ayrılmasına izin vermeyecek. Gelecek yaz Mbappe Real Madrid'e gidince, yıldız oyuncunun boşluğu ise efsane oyuncu Cristiano Ronaldo ile doldurulacak.

Messi ve Ronaldo buluşacak

Ronaldo'nun Juventus ile olan sözleşmesinin gelecek sezon sonunda bitecek olması bu iddiayı güçlendirirken, bu habere PSG cephesinden herhangi bir yalanlama gelmedi. Başkan Nasser Al-Khelaifi'nin bu hayalinin gerçekleşmesi halinde modern futbol tarihinin en büyük iki oyuncusu olarak gösterilen Ronaldo ve Messi aynı takımda buluşacak.

Öte yandan Mbappe'nin Real Madrid'e katılacağı iddiaları her geçen gün artarken, oyuncunun yeni takımında kazanacağı ücret de netleşti. Mbappe'nin İspanyol ekibinde yıllık 25 milyon euro kazanacağı öne sürülürken, yıllık ücretin yanı sıra 40 milyon euro'luk da imza parası alacağı belirtildi. Mbappe ve PSG arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri bir süre önce durmuştu.

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