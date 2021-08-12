Barcelona ve Messi arasında yeni anlaşma

Lionel Messi ile Barcelona arasındaki 21 yıllık birliktelik sona ererken, ayrılık kararının yankıları devam ediyor.

Barcelona ile sözleşme imzalamaya oldukça yakın olmasına rağmen bir anda Katalan deviyle iplerini koparan ve dün resmen PSG kadrosuna katılan Lionel Messi'nin, ayrılık kararına ilişkin olarak eski takımıyla bir gizlilik anlaşması yaptığı öne sürüldü.

İspanyol basınına göre anlaşmanın iki tarafı da gerçek nedenleri ortaya koymayacak.

Sport'ta yer alan habere göre PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin de yer aldığı basın toplantısında Barcelona'dan ayrılmanın kendisi için çok zor olduğunu ancak Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmek için doğru takıma geldiğini belirten Arjantinli efsane, bu sözleriyle Devler Ligi için yeterince yarışmacı bir takım kuramayan Barcelona yönetimini eleştirdi.

Barcelona sorunlarına yoğunlaştı

PSG'ye attığı imza sonrasında bir an önce yeniden antrenman yapmak ve sahaya çıkmak istediğini belirten Messi yeni takımına alışma evresine geçerken, Barcelona da bu ayrılığı en kısa sürede atlatıp kendi problemlerine dönmek istiyor.

Katalan ekibindeki dört kaptanın kısa bir süre içerisinde maaşlarında indirime gitmesi bekleniyor.

Samuel Umtiti, Miralem Pjanic ve Martin Braithwaite ile yollarını ayırması beklenen Barcelona'da yeni transferlerin lisans problemi de çözüme kavuşturulacak. Günün sonunda 21 yıllık birliktelik sona ererken, her iki tarafın da karşı tarafı yıpratmamak için bir sessizlik anlaşması yaparken, barış kararı gerçeklerin önüne geçti.

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