ÖZEL | Michy Batshuayi, adım adım Monaco'ya

Adı Galatasaray'la da anılan Michy Batshuayi, Thierry Henry'nin çalıştırdığı Monaco'ya çok yakın.

Ara transfer döneminde gündemin bir numaralı isimlerinden olan Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oluyor.

Bonservisi Chelsea'de bulunan ve kiralık olarak Valencia'da forma giyen Belçikalı yıldızın ismi Galatasaray'la da anılıyordu ancak Monaco, transfer konusunda vites arttırdı.

Goal'ün Chelsea muhabiri Nizaar Kinsella'nın edindiği bilgilere göre, transfer için büyük efor harcayan Monaco, Batshuayi için ilk opsiyon haline gelirken yıldız golcünün menajeri bugün kırmızı-beyazlı kulüple görüşmek üzere Monaco'ya gidecek.

Tarafların görüşmesinde çıkacak olumlu sonucun ardından Batshuayi, sezonun ikinci yarısını Ligue 1'de geçirecek.

Valencia'da bekleneni veremeyen ve gönderilecek listesinin başında gelen Batshuayi, Thierry Henry yönetiminde zorlu günleri atlatmak için savaşan Monaco'nun yolunu tutacak.

Belçikalı golcü bu sezon Valencia formasıyla 23 maça çıkarken 3 gole imzasını attı.