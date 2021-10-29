İlk 4 haftada puan alamayan Giresunspor geçtiğimiz hafta küme düşme hattının üzerine çıktı ve Hakan Keleş, performans değişikliğinin nedenini anlattı.

Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor, sezona dört mağlubiyet ile başladığında herkes onlardan ümidi kesmişti.

Beklenen ilk şey ise takımın teknik direktörü Hakan Keleş ile yolların ne zaman ayrılacağıydı.

Çünkü Türk futbolunda sabır ve güven ortamı bulmak, çölde su aramak kadar zordur.

Fakat Giresunspor, son yıllarda benzerine pek rastlanmamış bir şekilde Hakan Keleş ile ısrarla yolunda devam etti ve takım, son dört haftada iki galibiyet iki beraberlik alarak toparlandı. Küme düşme hattından da çıktı.

Üstelik oyun olarak da daha az pozisyon veren, rakip kalede daha çok pozisyon üreten bir takıma dönüştü.

Peki bu birliktelik Türkiye'nin futbol ikliminde nasıl devam etti?

Goal Türkiye' ye konuşan Hakan Keleş, hem bu süreci hem de takımın değişiminin detaylarını aktardı.

Hakan Keleş: Maçları hazırlık kampı gibi geçirdik

49 yaşındaki teknik direktör, sezon başındaki olumsuz skorların sebebini şöyle açıkladı:

"Geçen sene sıfırdan bir takım kurmuştuk. Bunun birtakım zorlukları olabiliyor. Uyum sağlamak zor oluyor. Zaman gerekiyor. Futbol adaptasyon işi.

"Bu sezon da Süper Lig'deyiz ve birçok transfer yaptık. Kulüplerin mevcut mali yapılarda transfer yapması bir hayli zorlaştı. Bu yüzden kadromuz biraz geç tamamlandı. Ligin ilk maçlarını hazırlık kampı gibi geçirdik.

"Aslında kaybettiğimiz maçlarda da çok kötü oynamıyorduk ama takımın birbirine uyum sağlaması gerekiyordu ve bu biraz zaman aldı."

Hakan Keleş, Fenerbahçe'yi hangi anlamda örnek gösterdi?

Tecrübeli hoca, ilk beş haftada bir puan alan ve gol atamayan bir Süper Lig takımının neden hoca değiştirmediğini de şöyle anlatıyor:

"Tabii ligde fatura hemen hocalara kesiliyor. Günah keçisi onlar oluyor ama bizde öyle olmadı. Başkan ve yönetimle iki senedir uyumlu şekilde çalışıyoruz.

"Başkan da ilk haftalardaki mağlubiyetlere rağmen ilerisi için umutluydu. Kulübe çok fazla zarar vermeden bu süreci atlattık.

"Zaten takıma zarar verdiğimi düşünseydim görevi kendim bırakırdım.

"Sıfırdan takım kurmak çok zor. Çoğu takımın kadrosu oturmuş ama 3-4 transfer yapan ekipler bile bu zorlukları yaşayabiliyor.

"Mesela Fenerbahçe'de yıllardır kadro değişimi oluyor ve bu da bazı sıkıntıları beraberinde getiriyor. Sonuçlara da olumsuz yansıyor."

Giresunspor'un hocası, pazartesi günü Antalyaspor ile oynayacakları maç için ise şu yorumu yaptı:

"Antalyaspor'da da bir hoca değişimi oldu. Ersun hoca görevden ayrıldı. Son haftalarda onlar da sıkıntı yaşıyorlar.

"Evimizde iyi oynayan bir takımız. Oyun üstünlüğü ile 3 puanı almak ve üst sıralara tırmanmak istiyoruz.

"Taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Zaten başarı odukça onlar da gelecek. İlk haftalarda biraz problem yaşadık ama onlar da şu anda oynanan oyundan zevk alıyorlar."

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