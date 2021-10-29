Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın yeni menajeri mi oluyor?

Ole Gunnar Solskjaer'in koltuğu sallantıda. İddiaların ise ardı arkası kesilmiyor.

Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'ın menajeri olduktan sonra her zaman tartışıldı ve olumlu anlamda bir istikrar yakalayabildiğini söylemek çok zor.

5-0'lık ağır Liverpool mağlubiyetinin ardından kendisine yönelik eleştiriler tavan yaptı ve belki de kulüpte uzatmaları oynuyor.

Norveçli menajer gönderildiği takdirde United'ın yeni hocasının kim olacağı günlerdir konuşuluyor ve konuşulmaya da devam edecek gibi duruyor.

Tam da bu esnada İspayol basınından ortaya yeni bir iddia atıldı. Hem de bir hayli çarpıcı.

United, Ronaldo'nun tecrübesinden faydalanabilir

Sport'ta yer alan habere göre Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın Ole Gunnar Solskjaer'in ardından yeni menajeri olabilir.

Haberde, Portekizli yıldızın kariyeri boyunca birçok elt seviyede hoca ile çalıştığı ve edindiği tecrübeler vurgulanıyor. Antonio Conte'den olumsuz bir yanıt alındığını yazan gazete, Ronaldo'ya böyle bir teklifin sunulmasının asla sürpriz olmayacağından bahsediyor.

Cristiano Ronaldo'nun 2021-22 sezonu

Yaz aylarında, transfer döneminin bitmesine üç gün kala ani bir şekilde Juventus'tan ayrılan Portekizli süperstar, eski kulübüne geri dönmüştü.

Ronaldo, yeni sezonda United formasıyla dokuz maça çıktı. Portekizli futbolcu söz konusu dokuz maçta rakip filelere altı gol attı.

Yıldız oyuncu, altı golün üçünü Premier Lig'de üçünü ise Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti.

Manchester United'ı ne bekliyor?

Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'in 10. haftasında cumartesi günü saat 19.30'da Tottenham'a konuk olacak.

Bu karşılaşma, Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği için büyük öneme sahip.

United, daha sonra hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta'ya konuk olacak.

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