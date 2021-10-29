PSG'nin yıldızı Neymar: Ciddi olmasaydım üst seviyede olamazdım

Brezilyalı yıldız, özel hayatı ile ilgili yapılan eleştirilerin kendisini sinir ettiğini söyledi.

Neymar, sadece saha içi olduğu kadar saha dışı eylemleriyle de gazetelere çok fazla manşet oldu ve büyük ihtimalle olmaya da devam edecek.

29 yaşındaki oyuncu ise bu gibi eleştirilerin gerçekçi olmadığını açıkladı.

Neymar, eğer bugüne kadar işini ciddiye almamış olsaydı hem Paris Saint-Germain'de hem de Brezilya Millî Takımı'nda üst seviyede kalma başarısı göstermiş olamayacağını vurguluyor.

Ne söylendi?

YouTube kanalı Fui Clear'a konuşan Neymar, konuyla ilgili şunları söyled:

"Ciddi olmasaydım en üst seviyede olmazdım. "Mümkün olduğunda, zamanım olduğunda, izin günlerimde dışarı çıkıyorum. Bunda bir sorun yok.

"Beni sahada yargılamalılar. Bu benim hayatım. İstediğimi yaparım, özgürüm ve yargılanamam. Fiziğime dikkat etmeseydim bu seviyede olmazdım. Bu tür söylemler beni rahatsız ediyor ve sinirlendiriyor.

"Futbolu seviyorum. Bu oyunu oynamak hayattaki en sevdiğim şey. Gelmiş geçmiş en özgün ve en gerçek oyunculardan biri olarak hatırlanmak istiyorum. Ben gerçeğim. Hiçbir şeyi saklamam."

Neymar'dan Messi yorumu

Brezilyalı futbolcu, eski dostu Lionel Messi'nin gelişinin ardından bir kez daha millî takımdaki deneyimlerini ve PSG'deki hayata adapte olma sürecini anlattı.

"Sahada Brezilya için her zaman canımı veririm. Sahada çabalıyorum çünkü kazanmak istiyorum. Çok hata yapıyorum ama olgunlaştım, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.

"Messi ile birbirimizi gitgide daha iyi tanıyoruz ve harika bir sezon geçirmek, şampiyonluklar kazanmak için her şeye sahibiz."

Neymar'ın 2021-22 sezonu performansı

Brezilyalı futbolcu bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda sekiz maça çıktı ve bir gol atıp iki asist yaptı.

Ligue 1'de altı, Şampiyonlar Ligi'nde ise iki maçta forma giyen yıldız oyuncu gol ve asist katkılarını lig maçlarında sundu.