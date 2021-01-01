Ömer Erdoğan: Jürgen Klopp'un iletişimi, Thomas Tuchel'in mükemmeliyetçiliği

Jürgen Klopp ve Thomas Tuchel ile birlikte çalıştığını söyleyen Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, iki deneyimli menajeri karşılaştırdı.

Hatayspor'un başarılı teknik direktörü Ömer Erdoğan, Jürgen Klopp'un iletişimden Thomas Tuchel'in ise mükemmeliyetçiliğinden etkilendiğini söylüyor.

Alman basınından Sport1'e konuşan Ömer Erdoğan, Süper Lig'in kalitesinin artığını düşünüyor.

Almanya ile Türkiye arasındaki farklılıklara değinen genç teknik adam, Mesut Özil'in de Süper Lig'in marka değeri için önemli olduğunu belirtiyor.

Ömer Erdoğan ne dedi?

Ömer Erdoğan, Türkiye'ye ilk geldiği dönemlerde zorluk yaşadığını ancak şu anda imkanların daha fazla olduğunu söylüyor.

"İlk başta zorlandım. Almanya'da doğum yetiştiğim için bir süre adaptasyon sorunu yaşadım. Ama çok çabuk uyum sağladım. Başarılı bir futbolculuk kariyeri sonrası antrenörlüğe adım attım. Ülkemi çok seviyorum. Ailemle buraya yerleştim ve burada çok çok mutluyuz. Futbolculuk döneminden sonra şimdi antrenörlük dönemini de keyif alarak mutlu bir şekilde sürdürüyorum."

"İlk geldiğim yıllarda Almanya ve Türkiye arasında alt yapılarda çok fark vardı. Şu an açıkçası Türkiye yapılan yatırımlarla iyi imkanlara sahip olmaya başladı. Bunun meyvesini de şu an Avrupa'da üst seviyede ülkemizden transfer olarak dünyanın en iyi liglerinde futbol oynayan Türk oyuncularıyla zaten göstermiş oldu."

"Türk futbolu da gün geçtikçe Avrupa'daki üst seviyedeki liglere yaklaşmaya başladı. Mesut Özil'in de Türkiye'ye transfer olması ligimizin marka değeri için çok önemli. Mesut Özil bir dünya starı. Hem ligimizin kalitesini yükseltti hem de yabancı hayranlarının ligimize olan ilgisini artırdı."

"Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden olan Tuchel ve Klopp'un yanında staj yapma imkânım oldu. İki teknik adamdan da çok önemli şeyler öğrendiğimi düşünüyorum."

"Hem antrenman metotları hem analiz anlamında hem de oyuncularıyla iletişimlerini yakından takip etme fırsatım oldu. Antrenörlük kariyerime başlangıçta benim için büyük artı oldu. Klopp'un oyuncularıyla olan iletişimi beni çok etkiledi. Tomas Tuchel ise idmanlarda dahi oyuncularından sıfır hatayla performans istiyor ve mükemmeliyetçi bir tarafı var. Onun da bu tarafı bana katkı sağladı ve beni etkiledi."

Büyük resim

Teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük ile başlayan Ömer Erdoğan 2019-20 sezonunda İstanbul ekibiyle 12 maça çıktı.

Sezon başında Hatayspor ile anlaşan 43 yaşındaki teknik adam Akdeniz ekibiyle Süper Lig'de başarılı bir grafik çizdi.

Hatayspor ligde dört büyüklerin ardından 46 puanla beşinci sırada yer alıyor.