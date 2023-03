NXGN nedir? Önceki kazananlar kimler? 'NXGN Nine' ve bilmeniz gereken şeyler nedir?

Futbolun harika çocuklarına verilen prestijli ödül hakkında bilmeniz gereken her şey...

Futboldaki bir sonraki büyük karakter kim olacak? Bir sonraki Lionel Messi nereden çıkacak? Cristiano Ronaldo gibi bir oyuncu daha görebilecek miyiz? Bunlar, dünyanın dört bir yanındaki futbol taraftarlarının merak ettiği ve uzun yıllardır sorulan sorular.

Wonderkids - en iyi genç yetenekler - taraftarların ilgisini çekiyor ve heyecanlandırıyor. Pek çok kişi genç yıldızların kariyerlerinin nasıl sonuçlanabileceğine büyük bir ilgi gösteriyor ve NXGN'nin de tam olarak amacı bu konuyu aydınlatmaktır.

GOAL size prestijli ödül, önceki kazananlar ve daha fazlası hakkında bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

NXGN nedir?

NXGN, belirli bir sezon için futbolda 19 yaş ve altındaki en iyi genç oyuncuların listesidir. 2016 yılında kurulan erkekler NXGN kategorisinde en iyi 50 harika çocuk yer alıyor ve listenin başındaki oyuncu 2016-2022 yılları arasında kazananı taçlandırıyor. NXGN'nin kadın versiyonu 2020'de kuruldu ve 10 oyuncudan 2023'te 25 oyuncuya çıkarıldı.

NXGN listesine nasıl karar verilir?

NXGN listelerindeki oyuncular, tüm yıl boyunca futbolun en iyi harika çocuklarını izleyen NXGN'nin genç futbol uzmanları tarafından yönetilen dünyanın dört bir yanından futbol uzmanları tarafından belirleniyor.

NXGN Dokuz nedir?

2023'te, her liste için bir NXGN kazananı olmak yerine dokuz tane olacak: 'NXGN Nine' Bu dokuz oyuncu, gelişmeye devam ettikçe birinci sınıf futbolcular olma potansiyeline sahip seçkin yetenekler olarak görülüyor. Her biri, başarılarını belirtmek için NXGN'den bir ödül alıyor.

Önceki NXGN kazananlarının listesi

2016'dan beri NXGN kazanan erkek ve kadınları aşağıda görebilirsiniz:

NXGN erkeklerde kazananlar

Yıl Kazanan İkinci Üçüncü 2016 Youri Tielemans Breel Embolo Gianluigi Donnarumma 2017 Gianluigi Donnarumma Kylian Mbappe Christian Pulisic 2018 Justin Kluivert Gianluigi Donnarumma Vinicius Jr 2019 Jadon Sancho Vinicius Jr Callum Hudson-Odoi. 2020 Rodrygo Ansu Fati Mason Greenwood 2021 Ansu Fati Eduardo Camavinga Gio Reyna 2022 Jude Bellingham Florian Wirtz Gavi

Youri Tielemans, 2016'da ilk NXGN tacını kazandı. Bir Anderlecht oyuncusu olan Tielemans, ödülü Breel Embolo ve Gianluigi Donnarumma'ya rağmen evine götürdü. Ertesi yıl, Donnarumma NXGN unvanını aldı ve Kylian Mbappe ve Christian Pulisic de sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu.

Justin Kluivert, 2018 NXGN'nin galibi olurken Donnarumma ikinci kez ikinci, Vinicius Jr ise üçüncü oldu. 2019'da İngiltere'den Jadon Sancho NXGN'yi kazandı ve Vinicius Jr ve Callum Hudson-Odoi ilk üç içerisinde yer aldı.

Erkekler NXGN kazananlarının tam listesini yukarıdaki tabloda görebilirsiniz.

NXGN kadın kazananları

Yıl Kazanan İkinci Üçüncü 2020 Lena Oberdorf Jordyn Huitema Claudia Pina 2021 Hanna Bennison Nikita Tromp Alison Gonzalez 2022 Melchie Dumornay Mary Fowler Haley Bugeja

Lena Oberdorf, 2020'deki ilk kadın NXGN ödülünün sahibi olurken Jordyn Huitema ve Claudia Pina da Alman yeteneğin hemen ardından sıralandı. İsveçli genç Hanna Bennison ise 2021'de ödülü kazandı ve son olarak Haiti'nin yıldızı Melchie Dumornay ise 2022'de NXGN'de zaferi yaşadı.