NXGN nedir? Önceki kazananlar kimler? 'NXGN Nine' ve bilmeniz gereken şeyler nedir?

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Futbolun harika çocuklarına verilen prestijli ödül hakkında bilmeniz gereken her şey...

Futboldaki bir sonraki büyük karakter kim olacak? Bir sonraki Lionel Messi nereden çıkacak? Cristiano Ronaldo gibi bir oyuncu daha görebilecek miyiz? Bunlar, dünyanın dört bir yanındaki futbol taraftarlarının merak ettiği ve uzun yıllardır sorulan sorular.

Wonderkids - en iyi genç yetenekler - taraftarların ilgisini çekiyor ve heyecanlandırıyor. Pek çok kişi genç yıldızların kariyerlerinin nasıl sonuçlanabileceğine büyük bir ilgi gösteriyor ve NXGN'nin de tam olarak amacı bu konuyu aydınlatmaktır.

GOAL size prestijli ödül, önceki kazananlar ve daha fazlası hakkında bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

NXGN nedir?

NXGN, belirli bir sezon için futbolda 19 yaş ve altındaki en iyi genç oyuncuların listesidir. 2016 yılında kurulan erkekler NXGN kategorisinde en iyi 50 harika çocuk yer alıyor ve listenin başındaki oyuncu 2016-2022 yılları arasında kazananı taçlandırıyor. NXGN'nin kadın versiyonu 2020'de kuruldu ve 10 oyuncudan 2023'te 25 oyuncuya çıkarıldı.

NXGN listesine nasıl karar verilir?

NXGN listelerindeki oyuncular, tüm yıl boyunca futbolun en iyi harika çocuklarını izleyen NXGN'nin genç futbol uzmanları tarafından yönetilen dünyanın dört bir yanından futbol uzmanları tarafından belirleniyor.

NXGN Dokuz nedir?

2023'te, her liste için bir NXGN kazananı olmak yerine dokuz tane olacak: 'NXGN Nine' Bu dokuz oyuncu, gelişmeye devam ettikçe birinci sınıf futbolcular olma potansiyeline sahip seçkin yetenekler olarak görülüyor. Her biri, başarılarını belirtmek için NXGN'den bir ödül alıyor.

Önceki NXGN kazananlarının listesi

2016'dan beri NXGN kazanan erkek ve kadınları aşağıda görebilirsiniz:

NXGN erkeklerde kazananlar

YılKazananİkinci Üçüncü
2016Youri TielemansBreel EmboloGianluigi Donnarumma
2017Gianluigi DonnarummaKylian MbappeChristian Pulisic
2018Justin KluivertGianluigi DonnarummaVinicius Jr
2019Jadon SanchoVinicius JrCallum Hudson-Odoi.
2020RodrygoAnsu FatiMason Greenwood
2021Ansu FatiEduardo CamavingaGio Reyna
2022Jude BellinghamFlorian WirtzGavi

Youri Tielemans, 2016'da ilk NXGN tacını kazandı. Bir Anderlecht oyuncusu olan Tielemans, ödülü Breel Embolo ve Gianluigi Donnarumma'ya rağmen evine götürdü. Ertesi yıl, Donnarumma NXGN unvanını aldı ve Kylian Mbappe ve Christian Pulisic de sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu.

Justin Kluivert, 2018 NXGN'nin galibi olurken Donnarumma ikinci kez ikinci, Vinicius Jr ise üçüncü oldu. 2019'da İngiltere'den Jadon Sancho NXGN'yi kazandı ve Vinicius Jr ve Callum Hudson-Odoi ilk üç içerisinde yer aldı.

Erkekler NXGN kazananlarının tam listesini yukarıdaki tabloda görebilirsiniz.

NXGN kadın kazananları

YılKazananİkinciÜçüncü
2020Lena OberdorfJordyn HuitemaClaudia Pina
2021Hanna BennisonNikita TrompAlison Gonzalez
2022Melchie DumornayMary FowlerHaley Bugeja

Lena Oberdorf, 2020'deki ilk kadın NXGN ödülünün sahibi olurken Jordyn Huitema ve Claudia Pina da Alman yeteneğin hemen ardından sıralandı. İsveçli genç Hanna Bennison ise 2021'de ödülü kazandı ve son olarak Haiti'nin yıldızı Melchie Dumornay ise 2022'de NXGN'de zaferi yaşadı.

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