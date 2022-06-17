Nike, 2022-23 sezonu için yeni Premier Lig maç topunu açıkladı
Nike, gelecek sezonun resmî maç topunun tasarımı için Premier Lig'in ilk sezonuna gitti. Premier Lig'in 30. yıl dönümünü kutlayan top, 1992'de kullanılan aynı grafik ve renk grubunu içeriyor ve Nike Flight futbol serisinin modern teknolojisiyle birleşiyor.
Topun dış yüzeyindeki kalıplanmış oluklara sahip olan Nike Aerowsculpt teknolojisi, topun daha gerçekçi ve daha tutarlı bir uçuş sunacağı anlamına geliyor.
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Top tasarımı, lacivert ve koyu kırmızı detaylandırma ana hatlarına sahip altın X grafiklerine sahip. Özel Premier Lig grafikleri, eski tarz top tasarımının yeni yorumunda tüm görünümü tamamlıyor.
Premier Lig 2022-23 resmî top fiyatı ne kadar ve nasıl satın alınır?
2022-23 Premier Lig sezonu için resmi maç topu, Nike mağazasından 125 sterlin karşılığında satın alınabiliyor. Top, 15 Temmuz'dan itibaren satışa sunulacak.Daha fazlası için