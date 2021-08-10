Neymar, PSG'nin yeni transferi Lionel Messi'yi hangi sözlerle karşıladı?

Brezilyalı yıldız, eski takım arkadaşını yeniden yanında görmekten bir hayli mutlu.

Çok değil, daha yaklaşık 1.5 ay önce Copa America finalinde karşı karşıya gelmişler ve spot ışıkları onların üzerine çevrilmişti.

Arjantin'in Brezilya'yı 1-0 mağlup ederek finali kazanması sonrası Lionel Messi'yi tebrik edip ona sarılan Neymar, o akşam 1.5 ay sonra yıldız futbolcu ile takım arkadaşı olacağını muhtemelen tahmin edemezdi.

Ama oldu. Çünkü hayat süprizlerle doludur.

Neymar, eski takım arkadaşı ile yeniden bir araya gelecek olmaktan dolayı bir hayli keyifli. Brezilyalı yıldız, Messi'ye sosyal medyadan bir 'hoş geldin' mesajı gönderdi.

Ne söylendi?

Messi, Ligue 1 devi ile yıllık 35 milyon euro'luk bir sözleşme imzalamayı kabul ettikten sonra sağlık kontrolünden geçmek için Paris'e geldi.

PSG, sosyal medya kanalları aracılığıyla altı kez Ballon d'Or kaznaan oyuncunun yolda olduğunu doğruladı.

Daha sonra Neymar, Instagram'da Barça'da Arjantinli yıldızla geçirdiği en iyi anlardan bazılarının bir montajlı görüntüsünü yayınlayarak heyecanını dile getirdi.

2017'de 222 milyon euro'luk rekor bir bonservis ücreti karşılığında PSG'ye transfer olan Neymar, dört yıl birlikte oynadığı Messi'ye "Yenide birlikte" mesajını verdi.

Neymar is HYPED to be reunited with Lionel Messi at PSG 🥰 pic.twitter.com/Z3KAUJdYhK — Goal (@goal) August 10, 2021

Messi, Neymar ile yeniden bir araya geldi

Neymar ilk olarak 2013'te Santos'tan Barcç'ya transfer oldu ve saha içinde de saha dışında da Messi ile güçlü bir ilişki kurdu.

Çift, birlikte La Liga şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi zaferi elde etti.

Fransız forvet Kylian Mbappe'nin de Lionel Messi'nin takıma katılmasının ardından, PSG ile sözleşmesni uzatması bekleniyor.

Daha fazlası için:

Lionel Messi, PSG'den kazanacağı parayla iki saatte bir otomobil alabiliyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan taraftara: Kapat çeneni!

Lionel Messi, sözleşme imzalamak için Paris'te!