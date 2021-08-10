Lionel Messi, PSG'de ne kadar kazanacak?

Yıldız futbolcunun alacağı ücret dudak uçuklatıyor.

Dünya futbol tarihinin belki de en sükseli transferi gerçekleşti.

Evet, 21 yıllık kariyerinin ardından Barcelona'dan ayrılmak zorunda kalan Lionel Messi, Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain ile iki yıllık sözleşme imzalamak üzere.

Messi'nin kazanacağı rakam ise dile bile kolay değil.

Arjantinli yıldız, Fransız temsilcisinden yıllık 35 milyon euro kazanacak. İki yıllığı ise 70 milyon euro'ya tekabül ediyor.

35 milyon euro da imza parası alacak olan Messi'nin toplam geliri, bonuslar hariç 105 milyon euro'yu bulacak.

Bu rakama göre Messi; aylık 35 milyon euro, haftada 675 bin euro, günde 96 bin euro, saatte 4 bin euro, dakikada 67 euro, saniyede ise 1.1 euro kazanacak.

Türk lirasına vurduğumuzda Messi, iki saatte bir Türkiye'den alt kategoriden de olsa bir araba satın alabilecek kadar para kazanıyor.

Lionel Messi'nin transfer süreci

Arjantinli yıldız, Barcelona'dana ayrılmayı asla istemedi. Ama La Liga'nın maaş bütçesi sınırlaması, onu 21 yıllık aşkından ayrı düşürdü.

Pazar günü Camp Nou'da bir basın toplantısı düzenleyerek Barça'ya veda eden yıldız oyuncu, şunları söylemişti:

"Ben, kulüp, Laporta; elimizden gelen her şeyi yaptık ama La Liga yönetimi yüzünden yeni sözleşme gerçekleşmedi.

Kalmak istiyordum. Geçen yıl ayrılmak istiyırdum ama bu yıl farklıydı. Olmadı.

"Kulüpten ayrılmak hayatımı tamamen değiştirecek.

"Hâlâ neler olduğunu anlamaya çalışıyorum. Her şey neredeyse tamamdı ve kalacağımdan emindim.

"Bu, kariyerimin en zor anı. Çok üzgünüm. Ayrılmak istemedim, çünkü Barcelona benim âşık olduğum kulüp.

"Oyuncular gelir ve gider, Laporta'nın da dediği gibi: Kulüp, kişilerden büyüktür."

Messi, daha sonra salı günü PSG ile sözleşme imzalamak için Paris'e gitti. Yıldız futbolcuyu hava limanında gürültülü bir kalabalık karşıladı.

Daha fazlası için:

Barcelona'da bir sözleşme krizi daha!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'dan taraftara: Kapat çeneni!

Lionel Messi, sözleşme imzalamak için Paris'te!