Altı Ballon d'Or sahibi, Camp Nou'daki 21 yıllık Barcelona kariyerinin ardından Paris'e gitti. Onu hava limanında coşkulu bir kalabalık karşıladı.

Goal , Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'e transfer olmak için iki yıllık bir sözleşmeyi kabul ettiğini ve salı günü sağlık kontrolünden geçmesinin beklendiğini doğrulayabilir.

Arjantinli yıldız, son 21 yılını geçirdiği kulüpten ayrıldığını doğrularken pazar günü düzenlediği basın toplantısında gözyaşları içinde veda etti.

Paris'e varan Messi, sağlık durumunu sorunsuz geçmesi koşuluyla, PSG ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Messi, PSG'de ne kadar kazanacak?

Yıldız futbolcunun PSG'de geçirdiği süre boyunca sezon başına 35 milyon euro civarında bir gelir elde etmesi bekleniyor, ayrıca takım ve bireysel bonuslar da olacak.

Messi'ye başka teklifler var mıydı?

Arjantinli oyuncu, diğer iki kulüpten teklif aldı. Ancak PSG her zaman en çok sevdiği seçenekti.

Raporlar, Atletico Madrid'in Messi'ye talip olan kulüplerden biri olduğunu, Manchester City ve Inter'in de yıldız oyuncuyu arzuladığını iddia ediyor.

Messi, PSG transferi için ne dedi?

Yıldız futbolcu, PSG'ye gideceğini henüz doğrulamadı. Messi, pazar günü yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Paris Saint-Germain bir olasılık, evet. Fakat şu anda hiçbir şey doğrulanmadı. Barcelona'nın açıklamasından sonra çok sayıda telefon aldım. Bunun hakkında konuşuyoruz."

Bununla birlikte, Messi'nin bu yaz Parc des Princes'e giden Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi ve Georginio Wijnaldum gibi yıldızların ardından Ligue 1 ekibiine katılması için her şeyin hazır olduğu görülüyor.

Messi'nin Barcelona kariyeri

Messi, yalnızca kulübün tüm zamanların en iyi oyuncularından biri olarak değil, aynı zamanda tartışmasız tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak Barcelona'dan ayrılıyor.

778 maçta 672 golle hem Barça'nın en çok gol atan oyuncusu hem de Katalan devinde tüm zamanların en çok forma giyen futbolcu.

2000 yılında akademiye katıldıktan sonra 2003 yılında profesyonel olarak ilk çıkışını yaptığı Camp Nou'da geçirdiği süre boyunca 10 kez La Liga ve dört Şampiyonlar Ligi kazandı.

Ek olarak Messi, Ballon d'Or ödülünü altı kez kazandı ve uzun süredir rakibi olan Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı.

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