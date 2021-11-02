Newcastle United, Arsenal'ın eski menajeri Unai Emery ile görüşüyor

Goal, Newcastle United'ın eski Arsenal menajeri Unai Emery ile görüştüğünü doğruladı. Ancak İspanyol hoca ile birlikte eski Bournemouth menajeri Eddie Howe de aday listesinde.

Premier Lig ekibi, 20 Ekim'de Steve Bruce'un görevine son verdi ve o günden bu yana hocasız.

Bu süreçte Newcastle ile birçok hocanın ismi anıldı. 300 milyon sterlin'lik devralmanın ardından iddialı planlar hazırlandı ve şimdi iki hoca, listenin en ön sırasında yer alıyor.

Villarreal başkanı Goal'e konuştu

Villarreal başkanı Fernando Roig, Şampiyonlar Ligi’nde oynayacakları Young Boys maçı öncesinde Nizaar Kinsella’nın sorularını yanıtladı.

Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik maçınız öncesinde, Unai Emery’nin Newcastle ile görüştüğüne dair haberler çıktı. Bu sizi rahatsız ediyor mu?

“Bu konuda endişelenmiyorum. Unai Emery örnek bir profesyonel ve şu anda takımın Şampiyonlar Ligi’nde Young Boys ile oynayacağı maça %100 konsantre. Aklının başka bir yerde olduğunu düşünmüyorum. Unai ile bir sözleşmemiz var ve sözleşme şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. Kontratının sonuna dek onunla çalışmayı umuyoruz. Bugün ve Pazar günü bizim için çok önemli. Bu hafta iki zorlu maça çıkacağız. Kusursuz bir profesyonellik sergileyeceğine eminim. Bu konuda hiçbir şüphem yok.”

Devletler tarafından yönetilen Newcastle benzeri kulüplerin varlığı, Villarreal gibi takımlar için bir sorun oluşturuyor mu?

“Kulübümüzün gerçek sahibi taraftarlar. Ben sadece yöneticiyim. ‘Sarı denizaltıları’ destekleyen herkes, hissettiği duygular nedeniyle bu takımın arkasında. Aynı şey Manchester United’ın Kırmızılar’ı için de geçerli. Bu aidiyet hissini kaybedersek, geriye işin sadece ticaret kısmı kalıyor, ben böyle olmasını istemiyorum. Futboldan tutkuyla bahsetmek istiyorum.”

Favori kim?

Frank Lampard, Steven Gerrard, Lucien Favre, Paulo Fonseca ve Robert Martinez gibi isimler ile ismi anılan Newcastle, seçeneklerini önemli ölçüde daralttı.

Şu anda La Liga ekibi Villarreal'in başında olan Emery, St James' Park için pole pozisyonunda.

Villarreal ile 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunan Emery için Newcastle'ın yaklaşık 6 milyon euro tazminat ödemesi gerekiyor.

Kulüp, Premier Lig tecrübesi olan bir başka menajer Eddie Howe ile de görüşmelerini sürdürüyor.

Emery'nin istatistikleri

Emery'nin Premier Lig'deki bir önceki görevi sadece 18 ay sürdü ve Arsenal, kasım 2019'da İspanyol ile yollarını ayırdı.

Arsenal'in başında 78 maça çıkan Emery, 43 galibiyet ve 19 mağlubiyet almış. Ancak sonuçlardaki istikrarsızlıklar İspanyol hocanın ayrılmasına sebep oldu.

49 yaşındaki menajer, daha sonra asıl ün yaptığı ve etkileyici performanslar sergilediği La Liga'ya geri döndü.

2008 ve 2012 yılları arasında Valencia'da geçirdiği dört yılın ardından Sevilla'ya giden Emery, burada ciddi anlamda isim yaptı.

Emery, Endülüs'te üç buçuk yıl boyunca üç Avrupa Ligi zaferi elde etti ve bu başarılar ona Paris Saint-Germain'de bir kapı açtı.

Fransa'da iki yıllık bir süre boyunca bir Ligue 1 şampiyonluğu ve çeşitli yerli kupalar elde etti. Ancak 2018'de, şimdiki Chelsea patronu Thomas Tuchel, Emery'nin yerine göreve getirildi.

Arsenal macerası onun için bir testti ve sonra La Liga'ya geri dönüp Villarreal ile UEFA Avrupa Ligi'ni bir kez daha kazandı.

Kulüp Maç sayısı Galibiyet Mağlubiyet Galibiyet oranı Lorca Deportiva (2004-06) 70 34 20 48.6 Almeria (2006-08) 84 39 25 46.4 Valencia (2008-12) 220 107 55 48.6 Spartak Moskova (2012) 26 12 10 46.2 Sevilla (2013-16) 205 106 56 51.7 PSG (2016-18) 114 87 12 76.3 Arsenal (2018-19) 78 43 19 55.1 Villarreal (2020-) 73 34 15 46.6

Eddie Howe'un istatistikleri

Hâlâ sadece 43 yaşında olan Howe, 2008'den beri işin yönetim kısmında.

Menajerlik kariyerinin bugüne kadarki büyük çoğunluğu Bournemouth'ta geçti ve ocak 2011 ile ekim 2012 arasında kısa bir süre Burnley'de çalıştı.

Howe'un İngiltere'deki en iyi genç menajerlerden biri olarak anılması Bournemouth dönemi ile gerçekleşti. Genç menajer, kulübe 2. Lig'dem Premier Lig'e kadar rehberlik etti.

Bournemouth'un Premier Lig'de Championship'e geri dönmesini engelleyemedikten sonra 2020 yazında Vitality Stadyumu'ndan ayrıldı.

Bournemouth, Howe'un döneminde 458 maçta 194 galibiyet aldı ve genç menajer bir süredir işsiz.

Kulüp Maç sayısı Galibiyet Mağlubiyet Galibiyet oranı Bournemouth (2008-11) 102 51 33 50 Burnley (2011-12) 87 34 34 39.08 Bournemouth (2012-20) 356 143 136 40.17

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