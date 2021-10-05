Napoli'nin stoperi Kalidou Koulibaly: Bana 'lanet olası maymun!' diye bağırdılar

Futbolda ırkçılık eylemleri, gün geçtikçe azalmak yerine artış gösteriyor.

Napoli'nin defans oyuncusu Kalidou Koulibaly, pazar günü Fiorentina'yı deplasmanda 2-1 yendikleri maçta Fiorentinalı bir kesim taraftarın kendisine 'Lanet olası maymun" dediğini iddia etti.

Serie A'nın 7. haftasında Fiorentina deplasmanında sahaya çıkan Napoli, Lucas Martinez'in golyüyle 1-0 geriye düşmesine rağmen Hirving Lozano ve Amir Rahmani'nin golleri ile 2-1 kazanmayı başardı ve liderliğini sürdürdü.

Fakat belki de maçın da önüne geçebilecek bir olay yaşandı.

Ne söylendi?

Karşılaşmanın ardından Instagram hesabından bir açıklama yapan Koulibayl, şunları söyledi:

"Bana 'lanet olası maymun!' diyorlardı.

"Bu insanların sporla hiçbir ilgisi yok. Kimliklerinin tespit edilip statlardan sonsuza kadar uzak tutulması gerekiyor."

Osimhen'den Koulibaly'e destek

Bu olay, Koulibaly'nin takım arkadaşı Victor Osimhen'in aynı maçta ırkçı tacizden şikayet etmesinden birkaç dakika sonra yaşandı.

Aileleri, ayrımcılığa karşı eğitmeye çağıran Osimhen, şu yorumu yaptı:

"Çocuklarınızla, anne babanızla konuşun; ten renginden dolayı bir kişiden nefret etmenin ne kadar iğrenç olduğunu anlamalarını sağlayın. Irkçılığa hayır."

Daha önceki örnekleri de var

Eylül ayının başlarında, AC Milan orta saha oyuncusu Tiemoue Bakayoko, Lazio taraftarlarının kendisine ve takım arkadaşı Franck Kessie'ye yönelik ırkçı tezahüratlar yapmasından şikayet etmişti.

Fransız oyuncu, şikâyetini şu sözlerle aktarmıştı:

"Sıcak karşılama için teşekkürler Rossoneri. Ne yazık ki ilk maçımda sakatlandım ama en önemlisi takım için üç puan.

"Bazı Lazio taraftarlarına ve onların bana ve kardeşim Franck Kessie'ye yönelik ırkçı haykırışlarına karşı güçlüyüz ve ten rengimizle gurur duyuyoruz. Onları teşhis etmek için kulübümüze güvenim tam."

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