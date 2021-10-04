"Neymar, PSG'de şımarık bir velete dönüştü"

Brezilyalı yıldız, Barcelona dönemindeki performansını PSG'de sergileyemiyor mu?

222 milyon euro'luk yıldızın Barcelona'da daha sade bir oyun tarzına sahip olduğuna inanan Edouard Cisse'ye göre Neymar, Paris Saint-Germain'de şimdiye kadar Barça'daki oyun tarzına yaklaşamadı.

PSG, 2017 yazında Neymar'ı Barça'dan Parc des Princes'e getirmek için bir dünya rekoru ücret ödedi ve onun yeteneğine büyük bir yatırım yaptı.

Neymar o zamandan beri Fransız devinin 10 yerel kupa kazanmasına yardımcı oldu. Ancak Cisse'ye göre Neymar, Barcelona dönemindeki performansından daha geride ve şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.

Ne söylendi?

Eski bir PSG orta sahası olan Cisse, Le Parisien'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Barcelona'da bir yapı vardı. Neymar orada daha çok dripling yapmasına rağmen daha temiz bir oyun stiline sahipti.

"İşi savunma hattını kırmak, fark yaratmak ve topu generale, yani Lionel Messi'ye vermekti. Bunu o kadar iyi yaptı ki Messi'nin 'alter ego'su oldu.

"Paris'te ona anahtarları verdiler ve istediğini yapmasına izin verdiler. Sonra da bir anda kayboldu.

"O harika bir oyuncu, buna kimse itiraz edemez ama şımarık bir velet oldu ve etrafındaki herkese patronluk taslıyor."

Neymar'ın 2021-22 sezonuna kötü başlangıcı

Brezilyalı yıldızın PSG'deki istikrarsızlığı yeni sezonun başında da devam etti ve 29 yaşındaki futbolcu, tüm kulvarlarda ilk dokuz maçında sadece bir gol ve iki asist kaydetti.

Lionel Messi ile tekrardan bir araya gelmesi bile onun performansını şu ana kadar arttırmaya yetmedi.

Mauricio Pochettino, 2-0 kaybedilen Rennes deplasmanında Neymar'ı 76. dakikada oyundan alıp yerine Mauro Icardi'yi sahaya sürdü.

Gazeteciler, maçın ardından bu konuyu irdeledi ve Neymar'ın fiziksel olarak yetersiz kalıp kalmadığını sordu. Pochettino ise şu yanıtı verdi:

"Hayır, öyle değil. Manchester City maçından bu yana beş günümüz vardı. 25-30 dakika çok iyi kalitedeydi. Oyunun kontrolü bizdeydi.

"İkinci yarıya başladığımızda hemen 2-0 geriye düştük, sonrasında ise farklı bir oyun vardı.

Millî aradan sonra PSG, Angers'i konuk edecek ve Neymar ilk 11'de olmak için mücadele verecek.

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