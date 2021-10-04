Chelsea ve Belçika'nın golcüsü Romelu Lukaku, rahatsız olduğu söylemi açıkladı

Tecrübeli santrfor, oyunun sadece gol kısmında yer almadığını vurguluyor.

Romelu Lukaku dünya futbolunun en iyi 9 numaralarından biri, ancak Chelsea forveti sadece golcü olmadığını iddia ediyor ve rakiplerine karşı en tehlikeli olduğunu düşünüyor.

O bir Premier Lig komutanı. Serie A şampiyonu, aynı zamanda Belçika Millî Takımı'nın da en önemli golcüsü.

Ancak Lukaku, topu filelerle buluşturmaktan çok daha fazlasına sahip olduğunu belirtmek için bir hayli istekli.

Ne söylendi?

UEFA'nın resmî sitesine konuşan tecrübeli santrfor, en güçlü yönlerinin ne olduğuna dair sorulan bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Yaradılış gereği oldukça iriyim. Herkes benim bir tür hedef adam olduğumu düşünüyor. Sadece topu tutmak ve bir gol avcısı olmak. Ama hiç böyle oynamadım ve bundan nefret ediyorum.

"En büyük gücüm, gole doğru giderken tehlikeli olmam. Çünkü o zamannadiren yanlış seçimler yaparım.

"Topu alıp pas verdikten sonra ceza sahasında kendimi nerede konumlandırmam gerektiğini biliyorum. Her şeyden biraz yapabilirim ve bazı maçlarda savunmanın arkasında çok fazla boşluk olduğunu bildiğimde farklı oynarım.

"Kalenin önünde bu kadar üretken olmamın nedeni, her şeyden biraz yapabiliyor olmam."

Lukaku, rekoruyla gurur duyuyor mu?

Tecrübeli golcü, şu anda sahip olduğu seviyeye ulaşmak için çok çalıştı ve Chelsea onun içiin yazın 98 milyon dolar ödeyip kulüp rekoruna imza attı.

Thomas Tuchel'in onu doğru kullanıp kullanmadığına dair sorular soruluyor, ancak Belçika ile böyle bir tartışma yok. Henüz 28 yaşında olmasna rağmen millî takımda 100 maça çıkan Lukaku, söz konusu 100 karşılaşmada şimdiden 34 gole ulaşmayı başardı.

UEFA Uluslar Ligi zaferini bekleyen Lukaku, millî takım performansı ile ilgili şunları söyledi:

"Milli takım için hemen gol atmaya başlamadım. Bu, biraz zamanımı aldı.

"Ancak alıştıktan sonra, gol atmak için fırsatlarım olacağını ve diğer oyuncuların bunu yapmamı sağlayacağını biliyordum.

"Sadece ben değil, herkes de gol atmaya başladı: Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Dries Mertens.

"Bu bana hücumda gerçekten en iyi kaliteye sahip olduğumuzu düşündürdü. Sürekli gol atmak benim için çok tatlı bir duygu.

“Bir noktada saymayı bıraktım ve oynamaya devam ettim ve maçlarımızı da kazandık. Bilirsiniz, gol atmak ve kazanmak büyük bir başarıdır. Bu da öyleyd.

"Kaybetmekten gerçekten nefret ediyorum ama gol atmak ve kaybetmek de korkunç. Bu kadar çok maç kazanmayı başardığımız için mutluyum, ancak sonunda gerçekten sadece bir kupa kazanmak istiyorsunuz ve beni gerçekten motive eden şey bu."

Belçika, perşembe günü Uluslar Ligi yarı finalinde Fransa ile karşı karşıya gelecek. Roberto Martinez'in ekibi, eğer Horozlar'ı mağlup ederse finalde İspanya veya Euro 2020 şampiyonu İtalya ilee karşılaşacak.

Daha fazlası için:

Cristiano Ronaldo, Everton maçından sonra kime öfkelendi?

"Neymar, PSG'de şımarık bir velete dönüştü"

“Haaland’ın geleceğini kimse bilmiyor”