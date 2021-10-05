Kylian Mbappe: Penaltıyı kaçırdığım için bana 'maymun' dediler

Fransız yıldız, Euro 2020'den sonra daha fazla destek görmek istediğini fakat bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Bugünlerde, yaz transfer döneminde Real Madrid'e gitmesini engelleyen Paris Saint-Germain'i hedef almakla meşgul olan Kylian Mbappe, millî araya girilirken Euro 2020'ye de değindi.

Hatırlanacağı üzere Fransa, yazın gerçekleşen turnuvada son 16'da İsviçre'ye penaltı atışlarında elenmişti.

Mbappe, Euro 2020 sonrasında Fransa Millî Takımı'nın kendisini bir sorun olarak gördüğünü iddia etti ve isviçre maçında kaçırdığı penaltının ardından takım arkadaşlarından daha fazla destek alması gerektiğini vurguladı.

Ne söylendi?

PSG'nin yıldızı, L'Equipe'te yayınlanan bir röportajda Mbappe millî takımla alakalı şunları söyledi:

"Fransa Millî Takımı'nda oynamak için hiçbir zaman tek bir euro almadım ve her zaman millî takımım için ücretsiz oynayacağım. Her şeyden önce, hiçbir zaman sorun olmak istemedim.

"Ama insanlar benim bir sorun olduğumu hissettiler. Bizi kaybetmemize neden olan şeyin egom olduğuna dair mesaj aldım.

"En önemlisi Fransız Millî Takımı ve eğer takım bensiz daha mutluysa, gideceğim.

"Başkan Noel Le Graet ile görüştüm ve bunu konuştuk. Ona şikâyet etmeye gittiğim şey, hakarete uğradığım ve penaltı kaçırdığım için 'maymun' olarak adlandırıldığımdı. Bu aynı şey değil. Penaltıdan asla şikayet etmeyin. Penaltıyı kaçıran ben oldum."

Mbappe'ye penaltı tepkisi

Mbappe, penaltıyı kötü kullandığını söyledi ve kaçırmış olmanın sorumluluğunu kabul ederken, hem sahada hem de sonrasında hem de sosyal medyada taciz aldığında daha fazla desteklenmiş olması gerektiğini vurguladı.

"Sahada daha fazla destek alabilirdim, katılıyorum. Bu elbette bu iyi olurdu ama yaptığım hata içinasla gidip destek istemem.

"Olaylara çok alaycı bir şekilde bakamazsınız. O an sıcağı sıcağına herkes elendiği için hayal kırıklığına uğradı. Soyunma odasında daha sonra oyuncular beni görmeye geldi.

"Beni yine şok eden şey, penaltıyı kaçırdığım için bana 'maymun' denilmesiydi. Ben de bu yüzden destek istedim. Penaltımı sola attığım ve Sommer onu durdurduğu için değil."

"Artık bunlar bitti, arkamda bıraktım. Fransa Millî Takımı'nı çok seviyorum."

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