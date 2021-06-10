Mısır ile Galatasaray arasında Mostafa Mohamed krizi

Sarı-kırmızılı kulüp, Mısırlı golcünün Tokyo Olimpiyatları'na katılmasına izin vermiyor.

Mısır Olimpiyat Takımı'nın teknik direktörü Moatmed Gamal, Galatasaray'ın, forvet oyuncusu Mostafa Mohamed'in Tokyo Olimpiyatları'na katılmasına izin vermediğini açıkladı.

Gamal, Mısır'ın sarı-kırmızılı kulübü ikna etme çabalarının devam ettiğini vurguladı.

Ne söylendi?

ON Time Sports'a konuşan Gamal, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Mostafa Mohamed'in takımı Galatasaray'la, oyuncunun milli takıma katılma konusunu görüşmek üzere yarın veya ertesi gün Türkiye'ye uçması planlanıyor.

"Shawqi Gharib'in de onları ikna etmek için orada olması mümkün çünkü Mostafa bizim ana oyuncularımızdan biri.

"Mostafa ile teknik direktörü Fatih Terim'in arasının iyi olduğunu düşünüyorum. Olimpiyatlara katılmak Mohamed için tarihi bir olay.

Bu yüzden Terim'in, kulübü ikna edebilecektir. Türk kulübü de böyle küresel bir organizasyona izin verecektir."

Pandemiden dolayı bir yıl ertelenen 2020 Yaz Olimpiyatları'ndaki futbol turnuvasının 21 Temmuz - 7 Ağustos 2021 tarihleri ​​arasında Japonya'da yapılması planlanıyor.

Olimpiyatların ev sahibi Tokyo kentine ek olarak maçlar Kashima, Saitama, Sapporo, Sendai ve Yokohama'da da oynanacak.

Turnuvadaki gruplarda hangi takımlar var?

Mısır, Galatasaray'ı ikna ederse Mostafa Mohamed; C Grubu'nda İspanya, Arjantin ve Avustralya'ya karşı mücadele edecek.

Gruplar şu şekilde:

Erkekler

A Grubu: Japonya, Güney Afrika, Meksika, Fransa



B Grubu: Yeni Zelanda, Güney Kore, Honduras, Romanya



C Grubu: Mısır, İspanya, Arjantin, Avustralya



D Grubu: Brezilya, Almanya, Fildişi Sahili, Suudi Arabistan

Kadınlar

E Grubu: Japonya, Kanada, Büyük Britanya, Şili



F Grubu: Çin, Brezilya, Zambiya, Hollanda



G Grubu: İsveç, ABD, Avustralya, Yeni Zelanda

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