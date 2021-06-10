İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini: Umarım Türkiye ile final oynarız

Türkiye'nin önemli bir oyuncu grubuna sahip olduğunu vurgulayan Mancini, turnuvanın sonunda A Milli Takım ile tekrar karşılaşmayı umuyor.

Euro 2020'nin başlamasına artık saatler var. Yaşlı kıtanın genç turnuvası, cuma akşamı saat 22.00'de Roma'da oynanacak İtalya - Türkiye maçıyla başlıyor.

Açılış karşılaşması öncesi İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini ve takım kaptanı Giorgio Chiellini, düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Roberto Mancini ne söyledi?

Cuma akşamı karşı karşıya gelecekleri Türkiye'nin değerli bir oyuncu grubuna sahip olduğunu vurgulayan İtalyan Teknik Direktör, şu yorumu yaptı:

"Türkiye genç ama fantastik oyunculara sahip. Kazanmak istiyorsak en iyi oyunumuzu ortaya koymalıyız. Türkiye'yi yenmek için iyi oynamamız gerekiyor. Umarım finalde Türkiye ile yeniden karşılaşırız."

Roberto Mancini, A Milli Takım'ı değerlendirirken Burak Yılmaz'a da bir parantez açtı:

"Burak Yılmaz harika bir sezon geçirdi. Umarım yarın gol atmaz ama benimle aynı fikirde midir bilmiyorum. Onu çok severim. Türkiye'nin en iyi oyuncularından biri."

Hedeflerinin finale gitmek olduğunu söyleyen Mancini, şöyle devam etti:

"Üç yıl önce de güvende olduğumu hissediyordum, şimdi de. Uzunca bir süredir beraber çalışıyoruz. Amacımız Londra'ya, finale ulaşmak. Bizi destekleyenn taraftar ne kadar fazla olursa o kadar mutlu oluruz.

16 bin kişinin stadyumda olacak olması önemli. Onların karşısında oynamak çok güzel bir duygu. Tabii Türk taraftarlar da olacak. Seyirci dağılımına bakarsak tarafsız sahada gibi olacak."

Tecrübeli Teknik Direktör, antrenmanda sakatlık yaşana Lorenzo Pellegrini ile ilgili ise şunları söyledi:

"Lorenzo Pellegrini çok önemli bir oyuncu. Farklı şekillerde oynayabilen bir oyuncu. Sakatlığı bizi hâyâl kırıklığına uğrattı. Çok sevdiğimiz bir oyuncu.

İtalya'ya çok katkısı olabilecek bir oyuncu. Umarım en kısa sürede katkı vermeye başlar."

Giorgio Chiellini ne söyledi?

İtalya Milli Takımı kaptanı Giorgio Chiellini, Türkiye maçıyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Aslında garip bir duygu. Maçların gidişatını biliyorsunuz. Aynı şekilde Türkiye için de geçerli. Harika bir akşam olacak. Bu maça biz çok iyi hazırlandık, çok iyi çalıştık."

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