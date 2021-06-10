A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Artık sözün bittiği yerdeyiz

Tecrübeli Teknik Direktör, Euro 2020'nin açılış karşılaşmasını oynayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

A Milli Takım Teknik Dirketörü Şenol Güneş, cuma akşamı Roma'da İtalya ile oynanacak Euro 2020'nin açılış maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan tecrübeli Teknik Direktör, turnuvanın açılış karşılaşmasını oynayacakları için gururlu olduklarını söyledi.

Ne söylendi?

İtalya'nın iyi bir futbol kültürüne sahip olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, şu yorumu yaptı:

"Turnuvanın açılış maçında oynamak bize gurur veriyor. Grubumuz zor. Her takımın ayrı özellikleri var. En genç takımla katılan takımımızı tebrik ederim.

"İtalya'ya Hollanda'da kaybetmiştik. Hiç kazanamadığımız maçlar var. İlk galibiyeti tatmak bizim için gurur verici olacak. Mancini, Türkiye'yi iyi biliyor, Galatasaray'da çalıştı. Biz turnuvaya favori olarak gelmedik ama favoriler arasına girebiliriz.

"2002'de de açılış maçında oynamıştık. Yarı finalde olmuştuk. Umarım burada finale çıkarız.

"Rakibin gücünü biliyoruz. Tecrübeli oyuncuları var. Çok başarılılar, çok güçlüler. İtalya'nın dünya arenasındaki yerini biliyoruz. Futbol kültürü var. Biz de futbolu seviyoruz.

"Teknik, taktik olarak yarınki maç zorlu olacak. Oyuncularımdan kendi yeteneklerini sahada göstermelerini istiyorum. Maç bittiği zaman alacağımız puanların sevincini yaşamak istiyorum.

"Benim için de oyuncularım için de ülke için de önemli maç. Herkes için önemli. Sportif başarıyı kovalarken Fair-Play'i, ülke tanıtımını unutmayacağız. Güzel alacağımız sonuç bizi mutlu edecek."

"Akılda kalmak istiyoruz"

Bilindiği gibi A Milli Takım'da İtalya Serie A'da forma giyen oyuncular mevcut. Güneş, bu konuyla ilgili sorulan soruyu şu sözlerle yanıtladı:

"İtalya'da oynayan oyuncularımızın olması bizim için avantaj ama tek başına anlam ifade etmez. Bütün oyuncular bu maça heyecanla hazırlar.

Bu atmosferi sindirebilen yarın avantajlı olacak. Bütün oyuncuların takım halinde oynamasını bekliyorum.

"İtalya'nın kazandığı maçlara bakınca ne kadar disiplinli olduklarını görüyoruz. Dikkatimizi bir an kaybedince bunu değerlendirebilirler.

"Bu şansı kaçırmak istemiyoruz. Akılda kalmak istiyoruz. Futbolumuzla iz bırakmak istiyoruz. Kazansak da kaybetsek de iki maç daha var.

"Daha önce yapmadığımızı yapmamız lazım. 2002'den sonra başarılı turnuvalar geçerdik. Kulüpler bazında zaman zaman başarılı sonuçlar aldık. Üst organizasyonlara katılmak istiyoruz. Yarınları kurmadan, geleceği planlamadan başarı bekleyemeyiz.

"Kamp çok hızlı geçti. Burada şampiyon olsak da elensek de aynı şeyi söyleyeceğim. Bu grubun 5-10 sene daha buralarda olacağını düşünüyorum. Yeni gelecek oyuncular bu nesile bakarak kendilerini daha iyi hazırlayacaklardır.

"İtalya'da da İngiltere'de de bunu göreceksiniz. Bunun için yatırım yapmak gerekiyor. Maddi ve manevi kazançlar için yarınki maç çok önemli. Alacağımız sonuçlar kadar oyunumuz çok önemli."

"Deplasmana geldiğimizi hissediyoruz"

Karşılaşmanın Roma'da oynanıyor olması İtalya için kuşkusuz önemli bir avantaj. Şenol Güneş, ilginç bir detay vererek bu konuya vurgu yaptı:

"Burada dört kez ateşimizi ölçtüler. Deplasmana geldiğimizi hissediyoruz. Azerbaycan'a gittiğimizde de rakipler kendilerini deplasmanda hissedecek. İtalya'nın dengesini bozup gol atabilirsek bize artısı olacak. Artık sözün bittiği yerdeyiz.

"Bu zamana kadar hâyâl ettiklerimizi yarın gerçekleştirmeye çalışacağız. Güzel bir açılış olsun. Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak."

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