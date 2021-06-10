Hakan Çalhanoğlu: Benim için çok özel bir maç olacak

A Milli Takımımızın yıldızlarından Hakan Çalhanoğlu, İtalya maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İtalya Serie A devi AC Milan'da iyi bir sezon geçiren ve Euro 2020'de A Milli Takım'ın en büyük kozlarından biri olan Hakan Çalhanoğlu, yarın Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan İtalya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Ne söylendi?

Yarın özel bir maça çıkacaklarının altını çizen Hakan Çalhanoğlu, şunları söyledi:

"Benim için ise ayriyeten özel bir karşılaşma olacak çünkü İtalya’da oynayacağız, aynı zamanda bazı arkadaşlarıma karşı mücadele edeceğim.

"Buraya kadar geldik, uzun zamandır bugünü bekliyoruz. Yarın sahada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz, inşallah sahadan da puanla ayrılırız.

"Puan tahmini yapmak istemiyorum. Büyük konuşmayı sevmem, maç maç ilerlemek istiyoruz."

Hakan, İtalya’ya dair neler söyledi?

Çalhanoğlu, İtalya'yı ise şu sözlerle yorumladı:

“Hocamızla birlikte rakibi iyi analiz ettik. Lorenzo Insigne gibi inanılmaz hücum silahları var, savunmada da çok kaliteli isimlere sahipler. İlla benim de söylememe gerek yok, herkes İtalya’nın ne kadar güçlü olduğunu biliyor.

"Ama ne olursa olsun yarın kazanmak istiyoruz. Çok kaliteli bir kadroları var ama biz de yetenekli oyunculara sahibiz. Buraya kolay gelmedik.”

Hakan Çalhanoğlu’na Mancini’nin, “Umarım finalde tekrar Türkiye ile karşılaşırız.” sözleri de soruldu. Tecrübeli 10 numara ise soruyu şöyle yanıtladı:

“Mancini iyi söylemiş, finalde tekrar İtalya ile karşılaşmak güzel olur. Onlara çok saygı duyuyoruz.”

Hakan'ın Milan'daki geleceği

Hakan Çalhanoğlu, Milan’la devam eden sözleşme görüşmelerine dair ise şunları söyledi:

"Maldini ile üç gün önce konuştum, Milan hakkında da konuştuk ve şu anda Euro 2020’ye odaklandığımı söyledim. Maldini’ye her zaman çok büyük saygı duyacağım.”

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