Miralem Pjanic: Analiz toplantılarından önce Sergen Yalçın'ın attığı golleri izliyoruz

Boşnak yıldız, hocasının futbolculuk kariyerine de teknik direktörlüğüne de duyduğu saygıyı dile getirdi.

Yeni sezona da hızlı bir başlangıç yapan son şampiyon Beşiktaş, Barcelona’daki mali krizi çok iyi değerlendirip Miralem Pjanic gibi bir yıldızı kadrosuna katmış olmanın tadını yaşıyor.

Tecrübeli orta saha da burada olmaktan mutlu olduğunu ve şampiyonluk için Beşiktaş’ı tercih ettiğini vurguluyor.

Ne söylendi?

beIN SPORTS’a özel röportaj veren yıldız oyuncu, Beşiktaş’a transfer olma sürecini anlattı.

“Beşiktaş'ın ilgisi sonucunda aklımdan en ufak bir şüphe geçmedi. Türkiye'yi her zaman yakından görmeyi de istemiştim. Burası, hep merak ettiğim bir ülkeydi.

“Sehic, bana Beşiktaş'ın Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu ve burada çok mutlu olacağımı söyledi.

Pjanic, Sergen Yalçın hakkında ne dedi?

Boşnak futbolcu, Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın’ın iyi bir hoca olduğunu söylerken, hocasının futbolculuk dönemine de değindi.

“Sergen Yalçın, çok başarılı. Zor zamanlarda aldığı kararlarla ne kadar iyi bir hoca olduğunu gösteriyor.

“Antalyaspor maçında devreye 2-0 geride girdik ve çok doğru kelimelerle maçı kazanmamızdaki faktör oldu. Bir hocanın kalitesini bu anlarda görüyorsunuz.

“Babam ve birçok arkadaşım, Sergen Yalçın'ın oyunculuk döneminde ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu söylemişti. “

Şampiyonluk için takıma güvendiğini belli eden Pjanic, Juventus ile Beşiktaş’ı bağdaştırdı ve şöyle devam etti:

“Juventus’ta çok harika dört yıl geçirdim. Onların da renkleri aynı. Siyah-beyazın bana yakıştığını düşünüyorum.

“Şampiyon olmak için Beşiktaş’tayım. Her maçı kazanabilecek potansiyele sahibiz. Geçen sezondan nasıl kazanıldığını biliyoruz. Bu baskıyla mücadele etmeyi biliyoruz.”

Pjanic’ten Barcelona yorumu

Son dönemde kötü bir süreçten geçen Barcelona hakkında da konuşan yıldız oyuncu, şu yorumu yaptı:

“Zor günler yaşıyorlar. Sonuçlar taraftarların istediği gibi gitmiyor ve bu da oyuncular üzerinde baskı yaratıyor.

Belki de takımı tekrar ayağa kaldıracak iyi bir lidere ihtiyaç var. Barcelona eskiye dönecektir ama biraz zaman gerekiyor.

“Yönetimdeki doğru insanlae,, doğru kararları alacaktır.

“Barça her zaman dünyanın 4-5 büyük kulübünden biri ve eskiye dönecektir."

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