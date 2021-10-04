Ozan Tufan'ın yeni patronu belli oldu

A Millî Takım'ın orta sahası, eski Premier Lig şampiyonu hocadan formayı almak için çabalayacak.

Claudio Ranieri, Xisco Munoz’dan boşalan koltuğu doldurarak Watford’un yeni menajeri oldu.

Ozan Tufan’ın formasını giydiği Premier Lig ekibi, bu sezon ligde ilk hoca değişikliği yapan takım oldu.

Ligde yedi puanı bulunan Watford, Ranieri’nin engin deneyimine güvendi ve İtalyan hocayı seçti.

Neden Raneri tercihi yapıldı?

Tecrübeli menajer, 2020-21 sezonunun sonunda Serie A ekibi Sampdoria'dan ayrıldığından beri işsiz.

Ranieri, Leicester City ile tarih yazarak 2015-2016 sezonunda kulübü Premier Lig şampiyonluğuna taşımıştı.

Tecrübeli hoca daha önc ise eylül 2000 ile mayıs 2004 arasında Chelsea'de dört sezon takımı yönetmişti.

Fulham ile kasım 2018 ve şubat 2019 arasında kısa bir macera yaşadı fakat burada 17 maçtan sadece üç galibiyet çıkarabildi.

Watford neden bir değişiklik yaptı?

Premier Lig’in yeni ekibi, 2021-22 sezonunu Aston Villa'ya karşı alınan 3-2'lik bir galibiyetle açtı ve lige yüksek perdeden bir giriş yaptı.

Daha sonra üç maç üst üste kaybeden Watford, 5. haftada ise Norwich City’i deplasmanda 3-1 ile geçti.

Bir sonraki hafta evinde Newcastle United ile berabere kalan Ozan Tufan ve arkadaşları, geçtiğimiz hafta sonu ise Leeds United’a deplasmanda 1-0 yenildi.

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