Hakan Çalhanoğlu’nun ayrılmasının ardından 10 numara arayışlarına yönelen Milan, Chelsea’nin yıldızına yöneldi.

Hakan Çalhanoğlu’nun ayrılmasının ardından 10 numara arayışlarına yönelen Milan, Chelsea’nin yıldızına yöneldi.

Geride bıraktığımız sezonu Serie A’da ikinci sırada tamamlayan Milan, uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanmıştı.

Ancak Milan, buna karşın Gianluigi Donnarumma ve Hakan Çalhanoğlu gibi yıldızlarını bedelsiz olarak kaybetmişti.

Brahim Diaz, Mike Maignan, Olivier Giroud ve Fikayo Tomori gibi isimleri kadrosuna katan İtalyan devi, kadrosuna 10 numara takviyesi de yapmak istiyor.

Milan’ın hedefi Chelseali yıldız

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Milan, Hakim Ziyech için Chelsea’ye yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Yıldız oyuncuyla daha önceden de ilgilenen Milan, Thomas Tuchel’in yeni sezonda Ziyech’e şans vermek istemesi üzerine transferden sonuç alamamıştı.

Ancak yetenekli oyuncuya düzenli forma vermek isteyen Milan, Chelsea’nin kapısını daha iyi bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.

Ziyech’in kariyeri

Hollanda’da kariyerine başlayan Ziyech, Heerenveen ve Twente formaları giymişti. Bu süreçte adı Fenerbahçe ile de anılan yıldız oyuncu, 2016 yılında Ajax’a transfer olmuştu.

Hollanda devinin 2019-20 sezonundaki Şampiyonlar Ligi yarı finaline uzanan yolculuğunda da büyük pay sahibi olan yıldız oyuncu, Ajax formasıyla 165 maça çıkarken 49 gol kaydetmişti.

Geçtiğimiz sezonda da Chelsea’ye gelen Faslı yıldız, 39 maçta görev almış ve altı gol dört asistlik bir performans göstermişti.

Ayrıca Ziyech, Chelsea’nin geçtiğimiz günlerde UEFA Süper Kupa’da Villareal’i devirdiği maçta da rakip fileleri havalandırmıştı.

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