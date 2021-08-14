Transferleriyle lige damga vuran Adana Demirspor, Lionel Messi'yi bile düşünmüş.

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor; kadrosuna kattığı Younes Belhanda, Mario Balotelli, Benjamin Stambouli ve David Akintola gibi isimlerle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Bu yıldızların yanı sıra David Luiz ve Shkodran Mustafi ile de ilgilenen Adana Demirspor, transfer dönemindeki hareketliliğiyle Süper Lig'e şimdiden damga vurmayı başardı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın açıklamalarına göre kulüp, Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'ye dahi teklif yapmayı düşünmüş.

"Ya Messi kabul ederse?"

Beyaz TV'ye konuşan Sancak, Arjantinli yıldızın hakkında şunları söyledi:

"Biz az kalsın Messi'ye teklif yapacaktık."

"Metin Korkmaz, 'Abi gel Messi'ye teklif yapalım. 15 milyon teklif edelim' dedi."

"Dedim ki, Metin peki ya Messi bu teklifi kabul ederse? Limitimiz var sonuçta."

Adana Demirspor'u neler bekliyor?

Son olarak Beşiktaş'la oynadığı hazırlık maçından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Adana Demirspor, Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

15 Ağustos tarihinde oynanacak maçta Mario Balotelli ve Younes Belhanda gibi yıldızların ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Samet Aybaba yönetimindeki Adana Demirspor, Vitor Pereira ile yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe'yi mağlup edip lige üç puanla başlamak için çabalayacak.

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