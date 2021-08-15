Guardiola: “Klopp şikayetçiyse dava açsın"

Pep Guardiola, Jurgen Klopp’un harcamalar hakkındaki açıklamalarını topa tuttu.

Premier Lig’in son şampiyonu Manchester City, Jack Grealish’i 100 milyon pound karşılığında kadrosuna katmıştı. Ayrıca İngiliz devinin Kane için 150 milyon pound değerinde yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı da iddia ediliyor.

Bir diğer Premier Lig devi Liverpool ise yalnızca Ibrahima Konate’yi kadrosuna katabilmişti. Wijnaldum’un ayrılığına rağmen Liverpool, henüz orta saha hattına bir takviye de yapmadı.

Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, bu durum üzerinden Manchester City’nin yaptığı yüksek bedelli anlaşmaları eleştirmişti.

Pep Guardiola ise takımınınFinansal Fair Play yükümlülüklerine uygun hareket ettiğinin altını çizdi.

Neler söylendi?

Guardiola - Klopp ikilisinin rekabeti son günlerde yalnızca saha içiyle sınırlı kalmadı. İspanyol teknik adam Klopp’un açıklamalarına şöyle karşılık verdi:

“Chelsea’nin sahibi Roman Abramovich ve takımımızın sahibi Sheikh Mansur, futbol dünyasına yatırım yapmak istediler. Bunda bir sorun var mı?”

“Finansal Fair Play limitlerine uygun hareket ediyoruz, eğer buna inanmıyorlarsa mahkemeye başvurabilirler.”

“Jack Grealish’i aslında 40 milyon pound’a aldık çünkü 60 milyon pound değerinde oyuncu satışı gerçekleştirmiştik.”

“Kurallara tamamen uygun hareket ediyoruz. Kulübümüzün sahipleri para kaybetmek istemiyorlar ama yatırım yapmak da istiyorlar. Dolayısıyla biz de bunu kullanıyoruz.”

“Yıllar önce Manchester United kupaları süpürürken diğer kulüplerden fazla harcama yapmıştı. Onu hatırlıyor musunuz?”

Klopp neler demişti?

Alman teknik adamın Guardiola’yı kızdıran açıklamaları ise şu şekildeydi: “Kazandığımız parayı harcamak zorundayız, onların ise herhangi bir sınırlamaları yok.”

Manchester City’nin transfer dönemi

City, Grealish’i rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattığını açıklamıştı. Ayrıca İngiliz ekibi, sözleşmesi sona eren Sergio Aguero ile yollarını ayırmasının ardından Angelino, Jack Harrison ve Lukas Nmecha’yı da satmıştı.

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