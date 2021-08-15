Goal Çin masasından Xu Puheyan, Fenerbahçe ile adı anılan Cedric Bakambu’yu değerlendirdi.

Yeni sezona Vitor Pereira yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe; Steven Caulker, Burak Kapacak ve Min Jae-Kim gibi isimleri kadrosuna katmıştı.

Mbwana Samantta’dan istediğini bulamayan sarı-lacivertlilerin golcü transferi için bir dönem Bursaspor’da da forma giyen Cedric Bakambu ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Goal Çin’den Xu Puheyan, golcü oyuncunun son durumunu ve transfer iddialarını değerlendirdi.

“Bakambu büyük ihtimalle ayrılacak”

“Bakambu’nun Fenerbahçe’ye transfer olacağına dair söylentiler var ancak henüz Beijing Guoan tarafı bu iddiaları doğrulamadı.”

“Bakambu ülkesinin milli takımından davet aldı; ayrıca kontratının sona ermeye yaklaşmasından ve Çin’deki katı politikalardan ötürü kariyerine Çin’de devam etmemesi de ihtimaller dahilinde.”

Bakambu’nun son dönemdeki performansı

“Son sezonlarda açıkçası Bakambu’nun performansı biraz geriye gitti. Yakaladığı fırsatları değerlendirememesinden ve fizik olarak da geriye gitmesinden ötürü taraftarlar tarafından eleştirilmeye başladı.”

“Bire bir mücadelelerde genellikle başarısız olur hale geldi ve nadiren skor üretmeye başladı. Bu sezon 12 maçta beş gol bir asistlik bir performansa imza attı.”

“Kulübümdeki son sezonum”

“Bakambu, geçtiğimiz temmuz ayından CGTN’e verdiği röportajda da ayrılmak istediğini belirtmişti.”

“Zamanın ne göstereceği bilinmez ancak muhtemelen virüsten dolayı yeni sezonda farklı bir yerde olacağım.”

“Ailemden uzaktayım ve bu sezonumun Beijing Guoan’daki son sezonum olacağını düşünüyorum.”

Min Jae-Kim’in takım arkadaşı

“Bu sezon Çin Süper Ligi’ndeki birçok yabancı oyuncu ayrılık kararı aldı. Bakambu da Vieira ile birlikte Beijing Guoan'ın iki yabancı oyuncusundan biri.”

“Augusto Corinthians’a gitti ve Min-Jae de Fenerbahçe ile anlaştı.”

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