Milan Attila Szalai'yi transfer etmek için Fenerbahçe'ye 11 milyon euro önerebilir

Bir dönem Fenerbahe forması da giyen Danimarkalı stoper Simon Kjaer'in yokluğunda savunmada ciddi açıklar veren ve beş gol yiyen Milan ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için çalışmalara başlarken, eski Fenerbahçeliye alternatif olarak bir başka Fenerbahçe oyuncusu Attila Szalai'yi belirledi.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Serie A'da şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda eksiksiz bir kadro oluşturmak isteyen Milan savunma hattı için üç alternatif belirledi.

Milan'ın listesinin ilk sırasında Lille'in 21 yaşındaki Hollandalı stoperi Sven Botman yer alırken, bu oyuncunun yüksek maliyeti transferi zora sokuyor.

PSG'nin satış listesine koyduğu Abdou Diaollo İtalyan devinin listesindeki bir diğer isim olurken, Senegalli oyuncunun 25 milyon euro'yu bulabilecek maliyeti Milan yönetimini zorluyor.

Maliyeti 11 milyon euro

Fenerbahçe forması giyen Szalai'nin maliyetinin 11 milyon euro olacağı belirtilen haberde Macar oyuncunun sol bekte de görev yapabilmesi nedeniyle Milan teknik heyetinin elini rahatlatabileceği vurgulandı.

Bir başka Serie A ekibi Napoli'nin de ilgi gösterdiği ancak teklif yapmadığı ifade edilen Szalai, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 26 kez forma giydi.

Geçen sezon Apollon Limassol'dan transfer edilen genç oyuncu EURO 2020'de sergilediği performansla birçok büyük takımın radarına girmeyi başarmıştı.

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