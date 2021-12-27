Tottenham'ın İtalyan menajeri Antonio Conte, bir gün yeniden Inter'e dönebileceğini söyledi

Inter’in; 11 yıl sonra ilk Serie A şampiyonluğunu kazanmasına büyük bir katkı sağlayan Antonio Conte, şampiyonluğun ardından kulübün ekonomik olarak küçülmeye gideceğini açıklamasıyla takımdan ayrılmaya karar vermişti.

Tottenham, Nuno Espirito Santo’yu göreve getirmeden önce de İtalyan menajere teklifte bulunmuş, ancak 52 yaşındaki teknik direktör İngiliz ekibinin yaptığı teklifi reddetmişti.

Inter, şu anda Serie A'nın zirvesinde bulunuyor ve Conte bir gün yeniden İtalyan ekibine dönebileceğini ima ediyor.

İtalyan ekibinin, çok iyi temellere sahip olduğunun altını çizen İtalyan menajer, Inter’in başarılı bir sezon geçirmesinin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Ne söylendi?

Sky Italia’da yer alan habere göre Conte, kendisine Inter hakkında sorulan sorulara şu şekilde cevap verdi:

”Inter’in istikrarından memnunum çünkü biz, orada bir şeyler kurmaya çalıştık ve onların başarılı bir şekilde ilerlemeleri bizi mutlu ediyor.

“Onlara sadece iltifat edebilirim, bence zirvede uzun süre kalabilmek için sağlam temellere sahipler.

“Inter’e belki bir gün dönebilirim. Yeniden, başarılı işler yapmak için orada olabilirim. Böyle bir ihtimal var.”

Conte, Tottenham ile iyi bir başlangıç ​​yaptı ve henüz İngiliz ekibiyle yenilgi almadı.

Conte’nin menajerliğini yaptığı Tottenham, son maçında Crystal Palace'ı 3-0 yenerek Premier Lig’in 6. sırasında yer alıyor.

Harry Kane, Lucas Moura ve Son Heung-min'in son dönemdeki üstün performansları İtalyan menajerin yüzünü güldürüyor.

Inter ise Conte'nin yerine Simone Inzaghi’yi göreve getirdi. İtalyan ekibi, geçtiğimiz sezon Conte ile İtalya Serie A’yı zirvede tamamlamıştı.

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