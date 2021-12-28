Mbappe, iki yılda bir düzenlenecek Dünya Kupası’na karşı: “Yılda 60 maç oynuyoruz!”

Fransız yıldız Kylian Mbappe, FIFA'nın iki yılda bir Dünya Kupası düzenleme planlarına karşı çıkarak, bunun turnuvayı daha az özel hale getireceğini ve oyunculara daha fazla fiziksel yük getireceğini öne sürdü.

FIFA, mevcut takvimin yenilenmesinin bir parçası olarak iki yılda bir turnuva öneriyor.

Ancak öneri, zaten yoğun bir futbol programına nasıl uyacağını sorgulayanlardan önemli bir muhalefetle karşılaştı.

Ne söyledi?

PSG'nin forvet oyuncusu Mbappe, Yılın En İyi Erkek Oyuncusu seçildiği Global Futbol Ödülleri'nde şunları söyledi: "Her iki yılda bir Dünya Kupası mı? Doğru mu yanlış mı söyleyemem.

“Her dört yılda bir olan benzersiz bir şey. Her iki yılda bir oynarsak normal bir rekabet haline gelir.

"Yılda 60 maç oynuyoruz. Oynamaktan mutluyuz, ama böylesi çok fazla oluyor. Kalite istiyorsanız oyuncuların dinlenmesine izin vermelisiniz.”

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Mbappe, futbolda giderek bölücü hale gelen bir konu hakkında yorum yapan en son isim.

FIFA'nın küresel kalkınma başkanı olan eski Arsenal patronu Arsene Wenger bu fikri destekledi. Fransız, planların sezon boyunca daha az eleme maçı, daha az uluslararası ara ve daha yüksek rekabetli eleme maçları anlamına geleceğini ve taraftarların bunu istediğini söylüyor.

Bununla birlikte, planlar, özellikle Avrupa ve Güney Amerika yönetim organları UEFA ve CONMEBOL'den bazı muhalefetle karşılandı.

Her iki organ da FIFA'nın daha düzenli Dünya Kupaları planlarına açıkça karşı çıkarken, UEFA başkanı Aleksander Ceferin bu yılın başlarındaki tekliflerle ilgili "ciddi endişelerini" dile getirdi.

Bu ayın başlarında iki kuruluş, Güney Amerika takımlarının 2024'ten itibaren Uluslar Ligi'ne katılma planlarını açıkladı ve bu, FIFA'nın planlarıyla doğrudan çelişiyor gibi görünüyor.

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