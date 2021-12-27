Newcastle United taraftarı, Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'yla alay etti

Manchester United’ın deplasmanda Newcastle ile karşılaştığı maç öncesinde şut alıştırması yapan Cristiano Ronaldo, birkaç başarısız şut denemesinin ardından Newcastle taraftarları tarafından alay konusu oldu.

Portekizli süperstar, maçın başlamasından dakikalar önce sahaya çıktıve kramponlarını giyip şut alıştırmasına başladı.

Tam da o sırada Ronaldo’nun şutları oyun alanının dışına çıkınca Newcastle taraftarı Portekizli yıldızla alay etti.

Öncelikle, ceza sahasının kenarından vuruş deneyen Ronaldo; taraftarların kendisiyle alay etmesinin ardından omuzlarını silkti ve gelen tepkileri önemsemediğini göstermek istedi.

Cristiano Ronaldo’yla alay edildi

Ronaldo’yla alay edilen anlar sosyal medyadan paylaşıldı. Bir taraftar attığı twitte, ”Ronaldo ısınmada şut çekiyor ve taraftarlar onu alkışlıyor” diyerek ironi yaptı.

Bir diğer taraftar ise, "Cristiano Ronaldo, maç öncesi ısınma hareketlerinde taraftardan büyük bir ilgi gördü ve alkış aldı” diyerek Portekizli yıldızla alay etti ve ekledi:

"Umarım bu şutlar; maç sırasında yaşanacakların bir işaretidir. Gerçi o kadar da saf değiliz!"

Newcastle taraftarları, eylül ayında Old Trafford'da oynanan maçta Cristiano Ronaldo’dan iki gol yediklerini unutmamıştı.

Sosyal medyadan atılan gönderide “O kadar da saf değiliz” cümlesi o maça yönelik yapılan bir hatırlatmaydı.

Cristiano Ronaldo, kariyerinde Newcastle United’a karşı toplamda 8 gol atarak başarılı bir performans sergiledi.

Ralf Rangnick'in United’ı, Premier Lig’in ilk 6 sırasında olmak için kazanmak isterken Eddie Howe'un Newcastle'ı, küme düşme mücadelesinde güvenli bir bölgeye yerleşmek için 3 puan almayı hedefliyor.

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