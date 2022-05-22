Arsenal'in başına geçtiğinden bu yana genç oyunculara güvenen ve oldukça genç bir kadroyla yarışmacı bir takım oluşturan İspanyol teknik direktör Mikel Arteta, gözünü tecrübeli oyuncu transferlerine dikti.

Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alacak Londra ekibinin yaz transfer döneminde kadrosunu önemli oyuncularla güçlendirmesi bekleniyor.

Arteta transfer dönemiyle ilgili ne söyledi?

"Her şey bir denge oturtmakla ilgili. Şu anda istediğimiz kadroya çok yakın bir durumdayız ve daha önce sahip olduğumuza göre çok daha uygun maliyetli bir kadro olduğunu söyleyebilirim.

"Artık 18, 19, 20 yaşında oyuncuları transfer etmek zorunda değiliz ve piyasadaki en kaliteli oyuncuları takıma kazandırmak için elimizden geleni yapmalıyız. Her mevkinin daha iyi olması için mücadele edeceğiz. Sadece yaş ortalaması açısından değil kalite, liderlik, rakipleri tehdit ve fiziksel kapasitemizi yükseltmek açısından da geliştirmemiz gereken çok fazla alan var"

Arsenal güçlenecek mi?

Beş yıldır Şampiyonlar Ligi'nin uzağında yer alan Arsenal, bu sezonu ilk dörtte bitirmeyi hedeflese de Premier Lig'in son haftası öncesinde bu amacı zora sokmuştu.

Takım Devler Ligi hedefini gerçekleştiremese bile Bukayo Saka, Emile Smith Rowe ve Gabriel Martinelli gibi oyuncuların bu sezon kazandığı tecrübeye vurgu yapan Arteta, "Hayatlarının geri kalanında çocuk olmayacaklar. Önümüzdeki sezon daha olgun davranacaklar" sözleriyle bu oyunculardan beklentilerini ortaya koydu.

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