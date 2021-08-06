Messi'ye imzayı bir Antalyasporlu attıracak!

Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi yeni takımına katılmaya hazırlanırken, imzayı tanıdık bir isimle atacak.

Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılma kararı alması çok sayıda dev kulübün yıldız oyuncunun transfer şartlarını araştırmasına neden olurken, bu transferde favori olarak görünen takım şimdilik PSG. Fransız ekibinin teknik direktörü Mauricio Pochettino da Messi ile ilgilendiklerini gizlemezken, taraftarların anlaşması bekleniyor.

Messi'nin babası Jorge Messi'nin dün PSG yöneticilerine attığı mesaj sonrasında kurulan ilk temasta PSG cephesini bir dönem Süper Lig'de Antalyaspor'u da çalıştıran PSG Sportif Direktörü Leonardo temsil ediyor.

Leonardo 2017'de göreve geldiği Antalyaspor'un başında sekiz maça çıkarken, iki galibiyet ve bir beraberlik elde etmişti.

Antalyaspor'da yıldızlarla çalıştı

Inter ve Milan'ı çalıştırdıktan sonra kırmızı-beyazlı takımın başına geçen Leonardo, Akdeniz ekibinde Johan Djourou, William Vainqueur, Samuel Eto'o ve Samir Nari gibi dünyaca ünlü oyuncularla çalışan Leonardo, Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra 2019 yılında ikinci kez dev bir ekonomiye sahip PSG'nin sportif direktörlüğüne getirilmişti.

Futbolculuk yıllarında da PSG forması giyen 51 yaşındaki futbol adamı Avrupa'da PSG'nin yanı sıra Valencia ve Milan formaları da giymişti. 55 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen Leonardo, futbol kariyerine 2002-2003 sezonunda Milan'da son verdikten sonra İtalyan ekibinde teknik direktörlüğün yanı sıra yöneticilik de yapmıştı.

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