La Liga'da kriz: Barcelona ve Real Madrid, 2.7 milyar euro'luk anlaşmaya karşı

Real Madrid ve Barcelona, CVC Capital Partners ile imzalanan 2,7 milyar euro'luk La Liga yatırımına karşı.

Çarşamba günü, CVC Capital Partners'ın La Liga'nın yüzde 10'unu satın aldığı açıklandı.

Real Madrid anlaşmadan haberdar olmadıklarını ve bazı şartların yasalara aykırı olduğunu iddia ediyor.

Barcelona ise bu konunun kulüplerle yeterince görüşülmediğini ve kulüplerin bazı haklarını kısıtladığını belirtiyor.

Real Madrid ne söyledi?

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu anlaşma Real Madrid'in bilgisi olmadan gerçekleşti ve bugün, La Liga bize ilk kez anlaşmanın şartlarına sınırlı erişim hakkı verdi."

"Bu anlaşma yanıltıcı bir yapıyla kulüplerin görsel-işitsel (yayın) haklarının %10,95'ini önümüzdeki 50 yıl için kanuna aykırı olarak kamulaştırmaktadır."

"Müzakereler rekabet ortamı olmadan yürütüldü ve CVC Capital Partners, mutabık kalınan finansal koşullar ile yıllık %20'nin üzerinde gelir elde ediyor. Bu fırsatçı anlaşma, İtalya ve Almanya ligleriyle denenmiş ve mutabakata varılaşamamış benzer bir anlaşma."

"Real Madrid, 42 Primera Division kulübünün geleceğini bir grup yatırımcıya devreden bir girişimi asla destekleyemez."

"Real Madrid, 119 yıllık tarihimizde eşi görülmemiş bu anlaşmayı tartışmak için Temsilci Üyeler Meclisi'ni toplayacak."

Barcelona ne söyledi?

Katalan devi tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"FC Barcelona olarak açıklanan anlaşmanın kulüpler (TV yayın hakları sahipleri) ile yeterince tartışılmadığını ve 50 yıl boyunca kulüplerin görsel-işitsel (Yayın) haklarının bir kısmının etkilendiğini düşünüyoruz."

"Futbol dünyasını her zaman çevreleyen belirsizliklerle dolu bir ortam göz önüne alındığında, yarım asırlık bir anlaşmayı imzalamanın uygun olmadığını düşünüyoruz."

"La Liga'nın açıkladığı sözleşmenin şartları, FC Barcelona'nın yayın haklarıyla ilgili geleceğini önemli ölçüde etkiliyor."

"FC Barcelona da dahil olmak üzere takımların görüşlerinin dikkate alınmadığını, La Liga'nın yönlendirdiği bir anlaşmaya şaşırdığımızı ifade etmek istiyoruz.

Hala cevapsız kalan birçok sorunun olduğu pandemi sonrası artıları ve eksileri değerlendirmemiz gerek."

La Liga ve CVC arasındaki anlaşma nedir?

La Liga, CVC'den yapılan nakit desteğinin yüzde 90'nının ülke genelindeki kulüplere dağıtılacağını ve 100 milyon euro'nun da kadın futboluna aktarılacağını söyledi.

İspanya'nın en üst sıralarında yer alan iki takım Barcelona ve Real Madrid fonların en büyük payını alacak. Ancak paranının sadece yüzde 15'inin transferde ve oyuncu maaşlarında kullanılmasına izin verilecek.

Geri kalan miktar altyapıya ayrılacak.

La Liga Başkanı Javier Tebas, "Kısa vadede acil olarak finansal yatırım gerektiren zorunluluklar var." dedi.

"CVC ile yapılan stratejik anlaşma, futbol kulüplerinin yönetim m odelinde devrim yaratacak ve rekabetçi, heyecanlı bir ortam oluşturacak."

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