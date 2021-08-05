Messi'nin ayrılık kararı en büyük zararı Ronaldo'ya verecek!
Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılması futbol dünyasında deprem etkisi yaratırken, birçok futbol otoritesine göre dünyanın en iyi iki oyuncusundan biri olan Arjantinli efsanenin aldığı bu karar, dünyanın bir diğer en iyi oyuncusunu olumsuz etkileyebilir gibi görünüyor. İspanyol basınından AS'a göre Messi'nin ayrılık kararının Ronaldo'nun seçeneklerini sınırlaması bekleniyor.
34 yaşındaki yıldızın önümüzdeki günlerde kendisine gelecek teklifleri değerlendirmesi beklenirken, Messi'nin yeni adresi olma konusunda favori olara takım şimdilik PSG. Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılması halinde transfer olması muhtemel takımlardan biri olan PSG, Messi ile anlaşması halinde Ronaldo'ya kapılarını kapatacak.
Hem PSG hem Real Madrid kapıları kapanacak
Bu yaz Juventus'tan ayrılması haline PSG'ye transfer olması ya da eski takımı Real Madrid'e dönmesi beklenen Ronaldo'nun yuvaya dönüş planı da Messi engeline takılabilir.
PSG'nin Messi ile imzalaması halinde gelecek yaz kontratı sona erecek olan Kylian Mbappe'yi 150 milyon euro karşılığında Real Madrid'e satması beklenirken, bu yaz pandeminin getirdiği olumsuz ekonomik durumlar nedeniyle sadece bir büyük transfer yapması beklenen İspanyol devi Mbappe'yi alması halinde, büyük bir olasılıkla Ronaldo'ya geri dönmesinin mümkün olmadığını bildirecek.
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Messi'nin PSG'ye transfer olması halinde hem PSG hem de Real Madrid kapıları kapanacak olan Ronaldo'nun önümüzdeki günlerde geleceğine ilişkin kararını netleştirmesi bekleniyor. Juventus ile kontratı 2022 yazında sona erecek olan Ronaldo'nun takımda mutsuz olduğu ve bu yaz ayrılmayı düşündüğü öne sürülüyordu.