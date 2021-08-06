Juventus ırkçı sosyal medya paylaşımı için özür diledi

​Juventus'un resmi hesabı, Cecilia Salvai'nin Asyalı insanlarlı taklit ettiği bir görüntü yayınladı.

Juventus, Twitter resmi hesabından ırkçı bir paylaşımda bulunduğu için özür diledi.

Juventus Kadın Futbol Takımı resmi hesabı, savunma oyuncuları Cecilia Salvai'nin şapka gibi bir koni takmış ve gözlerini parmaklarıyla çektiği bir görüntüsünü paylaştı.

Fotoğrafın üzerinde yer alan başlıkta ise Salvai'nin ifadesini taklit eden bir emoji yer aldı.

Juventus ne söyledi?

Irkçı bir paylaşım olarak görülen bu gönderi sosyal medyada yoğun tepki aldı. Juventus ise paylaşımı yayından kaldırdı ve bir özür mesajı yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tartışmaya yol açması veya herhangi bir ırkçı ima ile paylaşılmayan tweetimizin herhangi birini gücendirmiş olabileceğinden dolayı içtenlikle özür dileriz."

We sincerely apologise that our tweet, which was not meant to cause controversy or have any racial undertones, may have offended anyone. Juventus has always been against racism and discrimination. #DifferencesMakeTheDifference — Juventus Women (@JuventusFCWomen) August 5, 2021

"JUventus her zaman ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı olmuştur."

Başka ne söylendi?

İtalyan devi görüntüyle ilgili başka bir yorumda bulunmadı.

Bununla birlikte kulübün özür mesajı takipçilerin çoğunu tatmin etmedi.

Bazı kullanıcılar Salvai'nin pozunun "herhangi bir ırkçı ifade" taşımadığı konusunda ısrar ederken futbolcunun son Instagram gönderisi tepki dolu yorumlarla doldu.

Daha fazlası