Juventus ırkçı sosyal medya paylaşımı için özür diledi
Juventus, Twitter resmi hesabından ırkçı bir paylaşımda bulunduğu için özür diledi.
Juventus Kadın Futbol Takımı resmi hesabı, savunma oyuncuları Cecilia Salvai'nin şapka gibi bir koni takmış ve gözlerini parmaklarıyla çektiği bir görüntüsünü paylaştı.
Fotoğrafın üzerinde yer alan başlıkta ise Salvai'nin ifadesini taklit eden bir emoji yer aldı.
Editörün Seçtikleri
- Haftanın en komik futbol tweetleri (28 Temmuz)
- ÖZEL | Fuat Çapa: Çağtay Kurukalıp, Türk futboluna ismini mutlaka duyuracak
- Ryan Babel, Demba Ba, Luiz Gustavo: Hoffenheim'da oynadığını muhtemelen unuttuğunuz yıldızlar
- Ronaldo, Roberto Carlos, Maradona, Hagi... Şimdi oynasalar hangi takımda olurlardı?
Juventus ne söyledi?
Irkçı bir paylaşım olarak görülen bu gönderi sosyal medyada yoğun tepki aldı. Juventus ise paylaşımı yayından kaldırdı ve bir özür mesajı yayınladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tartışmaya yol açması veya herhangi bir ırkçı ima ile paylaşılmayan tweetimizin herhangi birini gücendirmiş olabileceğinden dolayı içtenlikle özür dileriz."
"JUventus her zaman ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı olmuştur."
Başka ne söylendi?
İtalyan devi görüntüyle ilgili başka bir yorumda bulunmadı.
Bununla birlikte kulübün özür mesajı takipçilerin çoğunu tatmin etmedi.
Bazı kullanıcılar Salvai'nin pozunun "herhangi bir ırkçı ifade" taşımadığı konusunda ısrar ederken futbolcunun son Instagram gönderisi tepki dolu yorumlarla doldu.