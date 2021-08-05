Liverpool'dan ayrılan milli stoperin geleceği merak konusu.

ÖZEL HABER | Burak Özdemir @burakozdemr

Geçtiğimiz sezonu Liverpool'da kiralık olarak geçiren Ozan Kabak'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Bundesliga 2'ye düşen Schalke 04, genç oyuncuyu satarak bonservis geliri elde etmek istiyor.

Mahkemeye verdiler

Alman basınında, Schalke 04'ün yüksek maaşı sebebiyle Ozan Kabak'ın sözleşmesini feshedeceği yönünde haberler yer almıştı. Mavi-beyazlılar bu haberi yapan gazeteciyi mahkemeye verdi.

Avrupa'nın önde gelen liglerinden farklı takımlardan teklifler alan Ozan Kabak için istenen bonservis bedeli ise 15 milyon euro civarında.

Galatasaray devrede mi?

Christian Luyindama'nın PSV maçlarındaki kötü performansı sebebiyle stoper arayışlarına başlayan Galatasaray için Ozan Kabak iddiaları ortaya atılmıştı.

Sarı-kırmızılıların kiralık olarak kadroya katacağı söylenen eski oyuncusu için herhangi bir girişimi henüz olmadı.

Ozan Kabak'ın kariyerinden satırbaşları

Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak, Fatih Terim tarafından A Takım'a alındı. Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri çeken milli stoper, 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a transfer oldu.

Burada da gelişimine devam eden Ozan ertesi sezon 15 milyon euro'ya Schalke'nin yolunu tuttu. Devre arasında Premier Lig ekibi Liverpool'a kiralanan Ozan Kabak, Euro 2020'de de A Milli Takım kadrosunda yer aldı.

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