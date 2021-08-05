Messi, La Liga'nın 2.7 milyar euro kredi desteği almasının ardından Barcelona ile sözleşmesini imzalayacak.

La Liga yönetimi, kulüplerin koronavirüsün neden olduğu ekonomik sorunlardan kurtulmasına yardımcı olacak büyük bir fon desteği sağlarken, Lionel Messi, Barcelona'nın La Liga'dan bu desteği almasının ardından 5 Ağustos'ta Barcelona ile yeni bir sözleşme imzalayacak.

Goal İspanya'dan Adria Soldevila ve Ruben Uria'nın haberine göre; İspanya'nın en üst düzey ligi, koronavirüs nedeniyle ekonomik sorunlarla mücadele ettikten sonra, CVC Capital Partners'tan 2,7 milyar Euro (2,3 milyar sterlin / 3,2 milyar dolar) değerinde bir kredi sağladı.

Barcelona, ​​La Liga'dan 280 milyon euro (238 milyon sterlin/331 milyon dolar) alacak ve bu rakamın 42 milyon eurosu (36 milyon sterlin/50 milyon dolar) transferlere ve ücretlere ayrılacak, bu da Messi ile yeni sözleşmenin imzalanabileceği anlamına geliyor.

Messi'ye yeni anlaşma

34 yaşındaki oyuncu, L'Esportiu de Catalunya'nın bildirdiğine göre, sözleşmenin 2023'te tek taraflı olarak feshedilme seçeneği olmasına rağmen, bir fesih maddesi ödemeden beş yıllık bir sözleşme imzalayacak.

Messi'ye babası Jorge ve kulüp başkanı Joan Laporta Perşembe günü sözleşmeyi imzalamak için eşlik edecek. Resmi duyurunun kısa süre sonra yapılması bekleniyor.

Arjantinli oyuncu ayrıca Pazar günü Estadi Johan Cruyff'taki 3.000 taraftara bir konuşma yapacağı Joan Gamper Trophy fikstüründe de yer alacak.

La Liga kulüpleri krediden ne kadar alacak?

Futbol finans uzmanı Marc Ciria, Goal'e özel olarak yaptığı açıklamada "2,7 milyar euronun yüzde 90'ının kulüplere 40 yıl vadeli kredi olarak gideceğini söyledi.

"Bunun %70'i altyapı yatırımları için, %15'i borcu yeniden finanse etmek ve %15'i maaş limitini uzatmak için kullanılacak."

Ciria ayrıca, yeni nakit girişinin Avrupa Süper Ligi için kalan umutlara bir darbe olacağına inanıyor.

"Javier Tebas (La Liga Başkanı) zeki biri ve büyük kulüpler için önemli bir ekonomik gelir elde etmenin yollarını aradı. Artık bir Avrupa Süper Ligi başlatmak için daha az teşvikleri var."

"Bu anlaşma, açıkça La Liga'nın rekabet dengesini iyileştirmek ve Premier Lig'e daha yakın olmak için kulüplere para enjekte etme arzusuyla bağlantılı."

Yeni transferler

Nakit girişi sadece Barca'nın Messi'nin sözleşmesini yenilemesine izin vermekle kalmıyor, kulüp aynı zamanda yeni transferlerini de resmi olarak kaydedebilecek.

Buna şimdiye kadar kulübün maaş sınırı krizi nedeniyle resmi olarak Barça oyuncusu olarak kaydedilemeyen Memphis Depay, Emerson, Sergio Agüero ve Eric Garcia da dahil.