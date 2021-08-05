Kasımpaşa'nın eski teknik direktörü Fuat Çapa, Fenerbahçe'nin yeni sol bekinden bir hayli umutlu.

Caner Erkin'i Teknik Direktör Vitor Pereira'nın kararıyla kadro dışı bırakan Fenerbahçe, bir gün sonra genç sol bek Çağtay Kurukalıp'ı transfer ettiğini duyurdu.

Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren genç futbolcu, sarı-lacivertli formayı giydi.

Çağtay'ın Kasımpaşa'dan eski hocası olan Fuat Çapa, genç sol beki Goal Türkiye'ye değerlendirdi.

Fuat Çapa ne söyledi?

Çağtay'ın iyi bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Kasımpaşa'nın eski teknik direktörü, şu yorumu yaptı:

"Çağtay zaten milli takımların hemen hemen hepsinde oynadı. U-16, U-17, U-19'da forma giydi.

"Asıl mevkisi sol bek ama sağ bek pozisyonunda da rahatlıkla oynayabiliyor. Potansiyeli yüksek bir oyuncu.

"Türk futboluna ismini ileride mutlaka duyuracaktır.

"Kendisiyle çalıştım fakat o dönemde sakatlık yaşamıştı, ameliyat olmuştu. Ondan dolayı çok fazla zaman geçiremedik.

"Sakatlıktan sonraki süreçte çabuk toparlandı. Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını aynı zamanda iyi bir gelişim göstereceğini düşünüyorum."

Çağtay Kurukalıp'ın kariyeri

24 Şubat 2002 İstanbul doğumlu olan Çağtay, futbola Kasımpaşa altyapısında başladı. 2018'de Kasımpaşa'nın U-21 takımına yükselen genç oyuncu, kısa süre içerisinde kendisini gösterip A takıma yükselmeyi başardı.

Süper Lig'de henüz hiç maça çıkmayan 19 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda yedi kez forma giydi ve bir asist yaptı.

Sol bek mevkinde görev yapan Çağtay, aynı zamanda sağ bek pozisyonunda da oynayabiliyor.

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