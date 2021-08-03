Messi krizi büyüyor! 1 milimetre bile taviz yok

Lionel Messi ile henüz yeni sözleşme imzalayamayan Barcelone yönetimi oldukça zor bir durumda.

Başta Sergio Agüero, Mempis Depay ve Eric Garcia olmak üzere çok sayıda önemli transfer yapmasına rağmen maaş bütçesi sorunu nedeniyle hem bu transferlerine lisans çıkaramayan hem de yeni sözleşme için anlaştığı Lionel Messi ile kontrat imzalayamayan Barcelona'da kriz devam ederken, İspanyol basını Katalan ekibinin sanılandan daha zor bir durumda olduğunu öne sürdü.

Marca'da yer alan haberde La Liga yönetiminin her ne kadar Messi'nin ligde kalmasını istese de Barcelona'ya bunun için ek bir kolaylık göstermeyeceği belirtildi. Başkan Joan Laporta'nın çabalarına rağmen Messi ve Barcelona'nın yeni sözleşme imzalaması çok uzak bir ihtimal olarak görünürken, La Liga yönetiminin katı tutumu bu durumda belirleyici rol oynuyor.

Üç temel sebep

Habere göre La Liga yönetimi Arjantinli yıldız için bir milimetre bile taviz vermeme konusunda oldukça kararlı görünürken, bu duruma sebep olarak üç temel gerekçe gösterildi. Birinci gerekçe olarak yönetmeliği değiştirmek istemeyen La Liga yönetiminin ikinci gerekçesi ise kulüplerin mali durumlarını sürdürülebilir ve kontrol edilebilir durumlarda tutmalarını istemesi.

Kulüplerin gelirleriyle orantısız maaşlar ödeyerek, borca batmasını istemeyen La Liga yetkililerinin bu nedenle Messi ya da herhangi bir oyuncu için taviz vermemesi bekleniyor.

Ligdeki diğer takımların Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından biri olması nedeniyle Barcelona'ya tepkili oldukları ve bu nedenle Katalan ekibinin elini rahatlatacak bir karara imza atmak istememeleri de gerekçelerden biri olarak sıralanıyor.

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