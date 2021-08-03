Leicester’ın yıldız oyuncusunu gözüne kestiren Arsenal, Rodgers’ın takımının kapısını bir takas teklifiyle çalmaya hazırlanıyor.

Mesut Özil’in ayrılığının ardından Real Madrid’den Martin Odegaard’ı kiralayan Arsenal, 10 numara arayışlarını sürdürüyor.

Genç oyuncu Smith Rowe’un yanı sıra Odegaard’ı da tekrar kadrosuna katmak isteyen Arsenal, Leicester’ın yıldızı James Maddison’ı da gündemine aldı.

Londra ekibi, Leicester’ın kapısını büyük bir takas teklifiyle çalmaya hazırlanıyor.

Arsenal’dan Leicester’a dev teklif

Football London kaynaklı habere göre Ben White’ı 50 milyon pound karşılığında transfer eden Arsenal, Leicester’ın 60 milyon pound talep ettiği 24 yaşındaki Maddison'ın bonservisini takasta oyuncu önererek düşürmek istiyor.

Habere göre Arteta yönetimindeki Londra temsilcisi, genç oyuncular Joe Willock, Reiss Nelson ve Eddie Nketiah’ı Leicester’a önermeyi düşünüyor.

Geride bıraktığımız sezonun ikinci devresinde Newcastle’a kiralanan Joe Willock, takımında iyi bir performansa imza atmıştı. Newcastle’ın genç oyuncuyu tekrar kadrosuna katmak istediği de biliniyor.

Reiss Nelson ve Eddie Nketiah ise Arsenal’da beklentileri tam olarak karşılayamasalar da yaşları ve potansiyelleri itibarıyla ilgi çeken isimler olarak gösterilmeye devam ediyorlar.

Maddison’ın kariyeri

2018 yılında Norwich’ten transfer edilen İngiliz orta saha, Leicester formasını tüm kulvarlarda toplamda 118 kez terletirken 27 de gol kaydetmişti.

Geride bıraktığımız sezonda ise sakatlıklarla boğuşan ve beklentileri tam anlamıyla karşılayamayan Maddison, Gareth Southgate’in Euro 2020 için belirlediği İngiltere kadrosunda da kendisine yer bulamamıştı.

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