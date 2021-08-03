Sezonun başlamasına sayılı günler kala Ronaldo’dan flaş karar: Ayrılıyor mu?

Juventus’la bir yıllık sözleşmesi kalan Cristiano Ronaldo, takımdaki geleceğine dair çokça konuşulacak bir karar verdi.

2018 yılında Juventus’a transfer olan Cristiano Ronaldo, her ne kadar İtalyan kulübüyle iki Serie A şampiyonluğu kazansa da beklentileri tam olarak karşılayamamıştı.

Allegri döneminde iki kez Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan ancak zafere ulaşamayan Juventus, Ronaldo takviyesiyle bu kulvardaki talihsizliğine son vermek istiyordu.

Ancak işler iki taraf için de beklenildiği gibi gitmedi ve Ronaldo da kulüpteki geleceğini sorgulamaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde Euro 2020’den sonraki tatilinin ardından takımının sezon öncesi hazırlık kampına katılan Ronaldo, geleceğiyle ilgili flaş bir karar verdi.

Neler yaşandı?

İtalya basınından Corriere dello Sport’un haberine göre Portekizli yıldız, geleceğini Juventus’ta görmüyor ve takımdan ayrılmak istiyor.

Ancak bu noktada Kylian Mbappe’nin Real Madrid’e olası transferi de devreye giriyor. Eğer PSG, Mbappe’yi yeni sözleşme konusunda ikna edemezse ve genç yıldızı satmak zorunda kalırsa rotayı Cristiano Ronaldo’ya çevirecek.

Tıpkı Ronaldo gibi kulübüyle bir yıllık sözleşmesi kalan Mbappe ile Real Madrid ciddi şekilde ilgileniyor. Ramos ve Varane gibi isimlerle yollarını ayıran İspanyol devi, Fransız yıldızın transferi için kaynak arayışlarını sürdürüyor.

Ronaldo 2020-21 sezonunda neler yaptı?

Andrea Pirlo’nun kanatları altındaki Juventus, geçen sezonda hem Serie A’da hem de Şampiyonlar Ligi’nde hayal kırıklığı yaşamıştı.

Dokuz yıllık serinin ardından şampiyonluğu Inter’e kaptıran Juventus’ta Ronaldo, bireysel performansıyla en istikrarlı oyuncuların başında gelmişti.

İtalyan ekibinin formasını tüm kulvarlarda 44 kez terleten başarılı oyuncu, bu karşılaşmalarda 36 gol 5 asistlik bir performansa imza atmıştı.

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