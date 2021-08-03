Milan’ın hedefinde Real Madrid’in iki yıldızı var

Milan, Real Madrid’den ayrılması beklenen iki ismi kadrosuna katmak istiyor.

Geride bıraktığımız sezonu ezeli rakibi Inter’in arkasında ikinci sırada tamamlayan Milan, uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanmıştı.

Geçen sezon Chelsea’den kiraladığı Fikayo Tomori’nin bonservisini alan ve Olivier Giroud’yu da kadrosuna katan Milan, yeni sezon öncesinde daha rekabetçi bir kadro kurmak istiyor.

Sağ bek arayışlarının yanı sıra sözleşme sona eren Hakan Çalhanoğlu’nun Inter’le anlaşmasının ardından yaratıcı bir orta saha oyuncusu transfer etmek isteyen Milan, rotayı Real Madrid’e çevirdi.

Milan, Real Madrid’de gözden düşen iki ismi istiyor

İtalyan basınından Tuttosport’un haberine göre Milan, Real Madrid’in satmaya sıcak baktığı Isco ve Odriozola ikilisini kadrosuna katmak istiyor.

Real Madrid’le bir yıllık kontratı kalan Isco ile Hakan Çalhanoğlu’nun yerini doldurmak isteyen İtalyan ekibi, yıldız oyuncuyu 18-20 milyon euro arası bir bedelle kadrosuna katabileceğini düşünüyor. İspanyol orta saha da Milan’a gelmeye sıcak bakıyor.

Manchester United’dan Diogo Dalot’yu yeni sezonda da kiralamayı hedefleyen Milan, İngiliz ekibiyle uzlaşma sağlayamazsa Odriozola için de Real Madrid’in kapısını çalmak istiyor.

Isco’nun Real Madrid kariyeri

2013 yılında Malaga’dan transfer edilen Isco, Real Madrid formasını bugüne dek 336 kez terletti ve bu karşılaşmalarda 56 da gol kaydetti.

Her ne kadar son sezonlarda düşüş yaşasa da Isco, Carlo Ancelotti’nin ilk döneminde takımının önemli parçalarından biri olmayı başarmıştı.

İtalyan teknik adamın yeniden göreve getirilmesine karşın yetenekli orta saha oyuncusu, Milan gibi bir kulüple anlaşıp kendisini yeniden kanıtlama hedefine olumlu yaklaşıyor.

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