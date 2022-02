Il primo Player of the Month del 2022 è... 🥁 @Merihdemiral! 🧱 Complimenti, Merih! 👏



The first #AtalantaPOTM of the year goes to... 🥁 Demiral! 🦾 Well deserved, Merih! 🙌



Presented by