Süper Lig, özellikle son beş yılda Avrupa'nın önemli kulüplerine oyuncu gönderme konusunda bir hayli seviye atlamış durumda.

Yakın döneme baktığımızda Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Ozan Kabak, Ozan Tufan gibi oyuncular bu listenin başını çekiyor.

Bu futbolculardan biri olan Merih Demiral, şu sıralarda formunun zirvesine çıkmış durumda.

A Millî Takım'ın stoperi, Atalanta'da ocak ayının en iyi oyuncusu seçildi.

Il primo Player of the Month del 2022 è... 🥁 @Merihdemiral! 🧱 Complimenti, Merih! 👏



The first #AtalantaPOTM of the year goes to... 🥁 Demiral! 🦾 Well deserved, Merih! 🙌



Presented by https://t.co/mwUMG9NQac#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/FOArTtjAyD — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 8, 2022

Merih Demiral'ın 2021-22 sezonu performansı

23 yaşındaki stoper, bu sezon Atalanta forması ile tüm turnuvalarda toplamda 22 maça çıktı.

Serie A'da 15 kez forma diyen Demiral, Şampiyonlar Ligi'nde altı, İtalya Kupası'nda ise bir kez mücadele etti.

2019 yılında Alanyaspor'dan Sassuolo'ya 8 milyon euro karşılığında transfer olan millî stoper, 2019'da ise 19.50 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Juventus formasını giydi.

Demiral, bu sezonun başında ise 3 milyon euro karşılığında Atalanta'ya kiralandı.

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