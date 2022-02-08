Gece yarısı dışarı çıkan Manchester City'nin yıldızlarına Guardiola'dan sitem: "Beni davet etmediler"

Manchester City menajeri Pep Guardiola, takımının gece dışarı çıktığını gösteren bir sosyal medya videosuna rağmen oyuncularını destekledi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Kyle Walker, Jack Grealish ve Riyad Mahrez Pazar akşamı Manchester şehir merkezinde eğlendi.

Ancak Guardiola, tüm eleştirileri reddetti ve tek şikayetinin davet edilmemesi olduğunu söyledi.

Ne yaşandı?

Daily Mail, Grealish'in bir videoda çok sarhoş olduğunu bildiriyor. İddiaya göre bir barın girişinde geri çevrildi.

Oyuncuların, personelle yaşanan bir karışıklığın ardından ayrılma kararı aldıklarını söyleyen kulüp, iddiayı yalanladı.

Yasak ihlal edilmedi, kadroya iki gün izin verildi ve üçü de Salı günü Brentford ile Premier Lig karşılaşması öncesinde antrenman için geri döndü.

Guardiola ne söyledi?

City'nin Brentford ile Çarşamba gecesi yapacağı karşılaşma öncesinde video hakkında soru sorulduğunda Guardiola, "Beni davet etmedikleri için çok üzgünüm" dedi. "Hoşuma gitmedi (davet edilmedim) - umarım bir dahaki sefere beni akşam yemeğine davet edebilirler.

"Video tam olarak ne olduğunu göstermiyor. Birlikte akşam yemeği, ayıklar, arkadaşları ile eğleniyorlar.

"Oyuncular sosyal medya yüzünden dışarı çıktıklarında riskin farkındalar ama hepsi - Riyad, Kyle, Jack - mükemmeldi. Ama beni davet etmedikleri için para cezasına çarptırılacaklar."

Grealish ve Phil Foden, geçen Aralık ayında olduğu gibi bu kez herhangi bir yaptırımla karşı karşıya değil.

İngiliz milli oyuncu, gelişinden bu yana bonservis bedelininn karşılığını vermekte zorlanıyor.

26 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 24 maçta City'nin Premier Lig'in zirvesine çıkmasına ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmasına yardımcı olmak için üç gol ve üç asist yaptı.

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