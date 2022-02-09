Tottenham'ın İngiliz forveti Harry Kane'in örnek aldığı futbolcular Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi

İngiltere kaptanı Harry Kane'in kanıtlayacak çok az şeyi kaldı. 28 yaşında, evrensel olarak oyunun en iyi forvetlerinden biri olarak kabul ediliyor.

2018 Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyunculardan birisi olan ve üç kez Premier Lig’de altın ayakkabı kazanan yıldız oyuncunun, hala gerçekleştirmek istediği hayalleri var.

Kane; 30'lu yaşlarına kadar gol atmaya devam ederek Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi oyuncularla yarışmak istiyor.

GOAL’e verdiği özel röportajda Kane, Barnet FC'nin Kuzey Londra'daki stadyumu The Hive'da şunlara söyledi:

“İnsanlar; futbolcuların en iyi döneminin 20'li yaşlarının ortaları ve 20'li yaşlarının sonları arasında olduklarını söylüyor.

“Ancak ben, futbolcuların en iyi döneminin 30’lu yaşlarının başlarından ortalarına kadar olan dönem olduğunu hissediyorum.

"Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski ve Zlatan Ibrahimovic'e bakıyorsunuz. Tüm bu oyuncular 30'a ulaştı ve kariyerlerini başka bir seviyeye taşıdı.

"Bu, baktığım ve heyecanlandığım bir şey çünkü geliştirebileceğim ve başarabileceğim daha çok şey olduğunu biliyorum.

"Bence Ronaldo ve Messi sadece sahada değil, saha dışında da çok profesyonel olarak standartları belirlediler. Onları örnek almamak mümkün değil.

“Her hafta özel performans gösterebilmek için vücutlarını iyi durumda tuttular.

“Benim hedefim, mümkün olduğunca uzun süre futbol oynamak.

“Futbolu seviyorum ve hayatımın her gününde bu sporu yapmaktan zevk alıyorum. Bu yüzden, ne kadar uzun süre yaparsam o kadar iyi.”

Kane, o kadar uzun zamandır gol atıyor ki onun, inanılmaz bir istikrara sahip olduğu kabul ediliyor.

Tottenham’ın altyapısından çıkarak ne kadar geliştiğini ve ne kadar ilerlediğini unutmak kolay gelebilir.

O, Tottenham’daki ilk günlerinde defalarca Leyton Orient, Norwich, Millwall ve Leicester'a kiralık olarak gönderildi.

Tam da o noktada, dünya çapında bir forvet olabileceğini öneren çok az şey vardı. Ne de olsa, bu dört kiralık serüveninde sadece 14 kez gol atmıştı.

Ancak kariyeri, Mauricio Pochettino'nun 2014 yılında Tottenham'a teknik direktör olarak gelmesinden sonra çıkışa geçti.

Arjantinli menajer, Kane'in kariyeri üzerinde büyük bir etkiye sahipti. Bununla birlikte İngiliz forvet, oyuncu verilerinin, kendi anlayışının ve takdirinin de kariyerinde önemli bir rol oynadığını hissediyor.

Hatta, oyuncu verilerini o kadar çok seviyor ki Premier Lig'deki hemen hemen her kulüp tarafından kullanılan bir GPS takip cihazı olan STATSports'a bile yatırım yaptı.

"Muhtemelen Orient'te olduğumdan iki kat daha iyi bir oyuncuyum (Profesyonel olarak geçirdiğim ilk sezonda), diye ekliyor.

"Orient'teki dönemimin üzerinden 11 yıl geçti. Bence, verileri kullanmak gelişimimin büyük bir parçası oldu.

"Yaklaşık 20 yaşındayken kiralık gittiğim birkaç takımda işler benim açımdan iyi gitmedi. 'Buradan, ne kadar yüksek seviyeye çıkabilirim ki?' diye düşündüm.

"Bu yüzden istatistiklere çok fazla önem verdim ve Mauricio Pochettino'nun Spurs'e gelmesiyle, oyunumu bir üst seviyeye taşıdım.

“Antrenman sahasında çok fazla ekstra çalışmalar yaptım. Spor salonunda çalıştım ve yüksek tempoda hızlı koşular yaparak kendimi zorladım.

"O anda vücudumun gerçek bir dönüşüm geçirdiğini ve fiziksel olarak daha güçlü olduğumu verileri kullanarak hissettim.

"Teknik olarak her zaman oradaydım. Her zaman gol atma ihtimalim vardı.”

Ancak Premier Lig'de, Şampiyonlar Ligi'nde ve uluslararası futbolda oynamak istiyorsanız iş yükünü, defansları ve bunun gibi şeyleri halletmeniz gerekiyor.

"Yani, bu çalışma beni başka bir seviyeye taşıdı. Oradan gelişmeye devam ettim ve şimdi geliştiğimi hissediyorum ve daha verecek çok şeyim var."

Bu nedenle Kane; Lewandowski ve Ibrahimovic gibi isimleri örnek almaya devam edecek. Ancak Kane, Tom Brady gibi futbol dışındaki figürlerden de ilham alıyor.

Yakın zamanda emekli olan oyun kurucunun 2000 NFL seçiminde 199. sıradan gelerek yedi kez Super Bowl’u kazanması, Spurs forvetinde gerçekten yankı uyandıran bir peri masalı hikayesi yaratıyor.

"Ben büyük bir NFL hayranıyım ve aynı zamanda büyük bir Tom Brady hayranıyım" diye itiraf ediyor.

“Tom Brady’den insanlar pek bir şey beklemiyordu, benim kariyerimin başlangıcı da onunkine benziyordu.

"Başını öne eğdi, herkesten daha çok çalıştı, kendine güveni, gerçek bir kararlılığı ve azmi vardı.

"O, sporun içerisindeki en büyük kişi. Bu yüzden, ondan ilham alıyorum ve amacım sürekli gelişmek ve çok çalışmak.

“Her yıl daha da iyi oldum. Şimdi 28 yaşındayım ama bu oyunda başaracak daha çok şeyim olduğunu hissediyorum.

"Fiziksel olarak elde edebileceğim yüzde birlik kazancımı bile görmek istediğim yaşa geliyorum.

"NFL ve Amerikan sporlarına ve istatistiklerini nasıl kullandıklarına bakıyorum ve buna dahil olmak istiyorum. İstatistiklerimi görmeyi seviyorum. Nasıl geliştiğimi görmek hoşuma gidiyor."

Harry Kane, GPS spor teknolojisinde dünya liderlerinden biri olan STATSports'un elçisidir. Apex Atlet Serileri, STATSports.com'dan her seviyedeki sporcular için mevcuttur.

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