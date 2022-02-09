Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın salı günü oynadığı Burnley karşılaşmasındanda Alman menajer Ralf Rangnick tarafından kadroda düşünülmedi. Rangnick, oyunun çok fazla hareketli olacağını düşündüğü için böyle bir karar verdi.

Salı günkü maç için Rangnick, kulübün son maçında FA Cup'ta Middlesbrough'a karşı bir penaltıyı kaçırdıktan sonra Ronaldo’yu ilk on birden alarak yerine Edinson Cavani’yi koydu.

Rangnick, Ronaldo’nun maça yedek kulübesinde başlayacağını söylerken Cavani’nin, Burnley maçı özelinde kurguladığı oyun planına daha iyi uyduğuna inandı.

Alman menajerin bu kararına Ronaldo’nun nasıl bir tepki vereceği henüz bilinmezken Portekizli yıldızın, maça yedek kulübesinde başlamasıyla moralinin bozuk olduğu da gözlendi.

Ne söylendi?

Maçtan önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Ralf Rangnick şöyle konuştu:

”Bugün, sahada çok fazla hareketli oyun olacak.

“Futbolcuların topları kovalaması ve ikinci topları alması gerekecek. Çok fazla mücadeleci bir oyun olacağını düşünüyorum.

“Maçta Cristiano Ronaldo olmayacak. Bu maçın profilinin Edinson Cavani’ye daha fazla uyacağını düşünüyorum.

“Ronaldo, hareketli oyuna uygun değil. Bu yüzden bugün oyuna başlamayacak.”

Ronaldo'nun şu ana kadarki performansı

Portekizli yıldız, son dört maçının hiçbirinde gol atamadığı için son haftalarda yüksek standartlarından uzak bir görüntü çiziyor.

United’ın, FA Cup'tan elendiği maçta Ronaldo’nun Boro'ya kaçırdığı penaltı ise soğuk duş etkisi yarattı.

Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde 6 gol olmak üzere oynadığı 24 maçta 14 gol kaydetti.

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