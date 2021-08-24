Mbappe gemileri yaktı: Real Madrid'e hiç olmadığı kadar yakın!

PSG'nin bütün tekliflerine ve kamuoyu baskısına rağmen geri adım atmayan genç yıldız gemileri yaktı.

Lionel Messi'yi kadrosuna katan ve dünyanın en pahalı transferi Neymar'ın ardından futbol tarihinin en önemli transferlerinden birine daha imza atan PSG, bir diğer büyük yıldızı Kylian Mbappe'yi ise kaybetmek üzere. İspanyol basınına göre kontratının son yılına giren genç yıldız Real Madrid'e daha önce hiç olmadığı kadar yakın.

Marca'da yer alan habere göre Mbappe'nin Real Madrid'e transferi için iki adımlı bir operasyon planı belirleyen İspanyol ekibinin ilk hamlesi Mbappe'yi yeni sözleşme imzalamamaya ikna etmekti. Fransız oyuncu PSG yönetimine bu kararını iletirken, operasyonda iki adıma geçildi ve bekleme kararı alan Real Madrid, PSG'den çağrı bekledi.

Haaland'ın menajeriyle görüşülmedi

Messi transferinin ardından Neymar, Messi ve Cristiano Ronaldo'yu aynı takımda buluşturma hesapları yapan PSG, Mbappe'nin yeni sözleşme imzalamayacağını açık bir şekilde belirtmesinin ardından bu hedefine yoğunlaşırken, bu adım Madrid cephesinde Mbappe'nin satışına onay çıkabileceği yorumlarını da beraberinde getirdi.

Yaz transfer döneminde sadece Mbappe'ye odaklanan başkan Florentino Perez, Erling Haaland'ın menajeri Mino Raiola'nın Madrid'de olduğu gün görüşme talebinde dahi bulunmazken, Real Madrid'e dönmek isteyen Cristiano Ronaldo ile de ilgilenmedi.

PSG'nin her türlü teklifine, kamuoyu baskısına ve vaatlere rağmen yeni sözleşme imzalamamakta direnen Mbappe de bu kararlılığın ardından, Real Madrid'e çok yaklaştı.

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