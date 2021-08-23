Gökhan Gönül kayıp kardeşine kucak açtı

Kardeşi olduğunu söyleyen Can Gönül ile bir televizyon programında buluşan Gökhan Gönül iddiaları doğruladı.

Gökhan Gönül, yıllar sonra ortaya çıkan öz kardeşi Can Gönül’ün katıldığı televizyon programına telefonla bağlandı.

İkili arasında duygusal bir konuşma yaşanırken, Gökhan Gönül kardeşine “yanımıza gel” çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Gökhan Gönül’ün kardeşi olduğunu söyleyerek gündeme oturan Can Gönül, Show TV ekranlarında yayınlanan ve Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu ‘Vazgeçme’ programına konuk oldu.

Gökhan Gönül canlı yayında yaptığı açıklamalarla varlığını yeni öğrendiği kardeşine kucak açtı.

“Can bizim kardeşimiz. İnkar etmiyorum. Ben de bunu 3-4 gün önce öğrendim. Üç kardeştik dört kardeş olduk. Kalabalık aile iyidir. Annem ve babam birkaç gündür sana ulaşmaya çalışıyor. Bir an önce aramıza gelmesini istiyoruz.”

“Ben de belli yaşa kadar annesiz büyüdüm. Can'ı çok iyi anlıyorum. Geçmişe ve geleceğe dair her şey bir araya gelerek konuşulur.”

Gerçek nasıl ortaya çıktı?

Küçük yaşta yetiştirme yurduna bırakıldığını söyleyen 27 yaşındaki Can Gönül, bir ailesinin olduğunu iş için istenen nüfus kayıt örneğini çıkardığında öğrenmiş. Maddi bir talebi olmadığını belirten Can Gönül, sadece bir aileye sahip olmak istediğini dile getirmişti.

“Ben 1994 doğumluyum. 2 yaşımdan 18 yaşıma kadar yurtta büyüdüm. Koltuk fabrikası olsun, garsonluk olsun birçok yerde çalıştım. Ama çoğu zaman da işsiz kaldım. Yurtta kaldığım için memurluk hakkı tanındı. KPPS’ye girdim, sınav iptal olunca da kuraya kaldım. Orada memur oldum. “

“Bize iş başvurusu için belgeleri tamamlamamız gerektiğini söylediler. Ben de istenilen belgeler için nüfus kayıt örneği çıkarttığımda ailemin olduğunu öğrendim. Gökhan Gönül, Nilüfer, Ahmet, Hakan, Volkan isimlerinin ailem olduğu yazıyordu."

"Ben bunları hayatım boyunca görmemiştim. Ama sağ olduklarını öğrendim. Ondan sonra iş yerinden bir abime danıştım. Onlar da yardımcı olarak durumu öğrendiler.”

Daha fazlası için:

Cristiano Ronaldo'nun kardeşi paylaşım yaptı, ortalık karıştı

Messi, Ronaldo ve Neymar takım arkadaşı olabilir

PSG kadrosunda ilk kriz: Ben buraya yedek kalmaya gelmedim!